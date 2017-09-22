Первое издание первой части серии книг о Гарри Поттере продано на аукционе в США за $ 81,2 тыс., превысив свою изначальную стоимость более чем в 5 тыс. раз. Об этом сообщил аукционный дом Heritage Auctions, являвшийся устроителем торгов.

Таким образом установлен аукционный рекорд для неподписанной автором художественной книги. Предыдущий рекорд также поставило первое издание «Гарри Поттера», ушедшее с молотка в прошлом году. Тогда за книгу отдали около $ 60 тыс.

Первая часть популярного книжного цикла писательницы Джоан Роулинг под названием «Гарри Поттер и философский камень» (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) была издана в 1997 году британским издательством Bloomsbury тиражом всего в 500 экземпляров.

Реализованная на аукционе книга была куплена в Великобритании в том же году за примерно 11 фунтов стерлингов (около $ 15) и до настоящего времени находилась в частной коллекции.

«Мы продавали множество замечательных вещей, связанных с миром Гарри Поттера, однако мы никогда не задумывались о рекордах», — заявил глава букинистического отделения базирующегося в Далласе (штат Техас) аукциона Джеймс Гэннон. По его словам, речь идет о «самой большой сумме, вырученной на аукционе, за любую копию неподписанного автором художественного произведения по крайней мере за последние 50 лет».

Цикл из семи романов о Гарри Поттере издан общим тиражом в более 500 млн экземпляров. Книги переведены на свыше 70 языков, включая русский. Последняя часть этой саги, получившей небывалую популярность во всем мире, вышла в свет в 2007 году. У всех семи книг существуют успешные голливудские экранизации, которые в кинопрокате заработали в общей сложности более $ 7 млрд.