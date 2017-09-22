МИНСК, 23 сен — Sputnik. Книга Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" ушла с аукциона в Далласе за 81 тысячу долларов, сообщается на сайте аукционного дома Heritage Auctions.

Эта книга стала одной из 500 оригинальных экземпляров, которые были выпущены в 1997 году. Первоначально установленная стоимость издания составляла около 15 долларов. Известно, что до аукциона лот хранился в частной британской коллекции.

Книга стала самым дорогим за последние 50 лет проданным художественным изданием, не имеющим автографа автора. В прошлом году за другую книгу о Гарри Поттере на аукционе отдали около 60 тысяч долларов.

Серия о Гарри Поттере включает в себя семь романов, которые были выпущены в 1997-2007 годах общим тиражом в 400 миллионов экземпляров и переведены на 65 языков мира.

Летом стало известно, что осенью нынешнего года выйдут новые две книги о Гарри Поттере. Издание "Гарри Поттер: Путешествие сквозь историю магии" будет посвящено теме древнего колдовства, магии и единорогов. В книге "Гарри Поттер: История магии — Книга выставки" автор расскажет о предметах, изучаемых в школе Хогвартс.