Британский актер Колин Ферт получил итальянское граждаство

Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус», двукратный лауреат премии BAFTA, британский актер Колин Ферт, который благодаря своим ролям в кино для многих стал символом англичанина, получил итальянское гражданство.



Колин Ферт с женой. Фото: Reuters

В прошлом году британские СМИ сообщали, что Ферт подал заявку на получение гражданства Италии после референдума о выходе Британии из Евросоюза. Теперь итальянские власти подтвердили, что Ферт получил итальянский паспорт.

«Известный актер, который получил „Оскар“ за фильм „Король говорит“, женат на нашей гражданке и не раз признавался в любви к нашей стране», — говорится в заявлении итальянского министерства внутренних дел.

57-летний Ферт женат на итальянском продюсере Ливии Джуджолли с 1997 года. Супружеская пара проживает в Британии вместе с двумя сыновьями. В отличие от многих других стран ЕС Италия разрешает иметь двойное гражданство, поэтому Ферт сможет сохранить и британский паспорт, отмечает Рейтер.

Итальянские власти объявили о новом гражданстве Ферта спустя несколько часов после выступления премьер-министра Британии Терезы Мэй во Флоренции.

Мэй подтвердила, что Британия покинет ЕС в марте 2019 года, а также заявила о необходимости двухлетнего переходного периода после «брексита», в течение которого торговля со странами Евросоюза будет вестись на прежних условиях.