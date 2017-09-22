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Британский актер Колин Ферт получил итальянское граждаство

23.09.2017 15:52 — Новости Культуры | Tut.by  
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Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус», двукратный лауреат премии BAFTA, британский актер Колин Ферт, который благодаря своим ролям в кино для многих стал символом англичанина, получил итальянское гражданство.


Колин Ферт с женой. Фото: Reuters

В прошлом году британские СМИ сообщали, что Ферт подал заявку на получение гражданства Италии после референдума о выходе Британии из Евросоюза. Теперь итальянские власти подтвердили, что Ферт получил итальянский паспорт.

«Известный актер, который получил „Оскар“ за фильм „Король говорит“, женат на нашей гражданке и не раз признавался в любви к нашей стране», — говорится в заявлении итальянского министерства внутренних дел.

57-летний Ферт женат на итальянском продюсере Ливии Джуджолли с 1997 года. Супружеская пара проживает в Британии вместе с двумя сыновьями. В отличие от многих других стран ЕС Италия разрешает иметь двойное гражданство, поэтому Ферт сможет сохранить и британский паспорт, отмечает Рейтер.

Итальянские власти объявили о новом гражданстве Ферта спустя несколько часов после выступления премьер-министра Британии Терезы Мэй во Флоренции.

Мэй подтвердила, что Британия покинет ЕС в марте 2019 года, а также заявила о необходимости двухлетнего переходного периода после «брексита», в течение которого торговля со странами Евросоюза будет вестись на прежних условиях.

 
 
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Лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус", двукратный лауреат премии BAFTA, британский актер Колин Ферт, который благодаря своим ролям в кино для многих стал символом...

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