МИНСК, 23 сен — Sputnik. Букмекерские конторы понизили шансы японского писателя Харуки Мураками на получение Нобелевской премии по литературе за две недели до объявления лауреата.

Имя лауреата Нобелевской премии по литературе назовут в Стокгольме в первую неделю октября. Уже несколько лет одним из самых явных претендентов на нее считают японца Харуки Мураками, автора "Охоты на овец" и "Норвежского леса".

За две недели до объявления имени лауреата букмекерские конторы понизили шансы Мураками на премию. Сейчас главным фаворитом называют кенийского писателя Нгуги ва Тхионго. Одним из аргументов в пользу Тхионго считают то, что жители Африки не получали премию более десяти лет, в отличие от представителей европейской, американской или азиатской литератур.

Что примечательно, Нгуги ва Тхионго на русский язык практически не переводят, а его книги в Беларуси или России купить практически невозможно. Одно из немногих предложений — букинистические экземпляры сборника его рассказов еще 1977 года.

Также среди основных претендентов на "нобелевку" этого года называют канадскую писательницу Маргарет Этвуд, израильского автора Амоса Оза и сирийского поэта Адуниса.

Из русскоязычных авторов в списке претендентов — только скончавшийся этой весной поэт Евгений Евтушенко. Также в качестве возможных лауреатов называют польских авторов Андрея Загаевского и Ольгу Токарчук, однако их также невелики.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе прошлого года неожиданно для многих стал музыкант Боб Дилан , а годом ранее награду получила белоруска Светлана Алексиевич .