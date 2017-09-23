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Букмекеры понижают шансы Мураками на "нобелевку"

23.09.2017 23:11 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 сен — Sputnik. Букмекерские конторы понизили шансы японского писателя Харуки Мураками на получение Нобелевской премии по литературе за две недели до объявления лауреата.

Имя лауреата Нобелевской премии по литературе назовут в Стокгольме в первую неделю октября. Уже несколько лет одним из самых явных претендентов на нее считают японца Харуки Мураками, автора "Охоты на овец" и "Норвежского леса".

Букмекеры понижают шансы Мураками на "нобелевку"
© AP/ Bernat Armangue
Мураками - снова главный претендент на "нобелевку"

За две недели до объявления имени лауреата букмекерские конторы понизили шансы Мураками на премию. Сейчас главным фаворитом называют кенийского писателя Нгуги ва Тхионго. Одним из аргументов в пользу Тхионго считают то, что жители Африки не получали премию более десяти лет, в отличие от представителей европейской, американской или азиатской литератур.

Что примечательно, Нгуги ва Тхионго на русский язык практически не переводят, а его книги в Беларуси или России купить практически невозможно. Одно из немногих предложений — букинистические экземпляры сборника его рассказов еще 1977 года.

Также среди основных претендентов на "нобелевку" этого года называют канадскую писательницу Маргарет Этвуд, израильского автора Амоса Оза и сирийского поэта Адуниса.

Из русскоязычных авторов в списке претендентов — только скончавшийся этой весной поэт Евгений Евтушенко. Также в качестве возможных лауреатов называют польских авторов Андрея Загаевского и Ольгу Токарчук, однако их также невелики.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе прошлого года неожиданно для многих стал музыкант Боб Дилан, а годом ранее награду получила белоруска Светлана Алексиевич.

 
Теги: Минск
 
 
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Главным претендентом на получение премии за две недели до объявления лауреата считают кенийца Нгуги ва Тхионго.

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