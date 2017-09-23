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Букмекеры понижают шансы Мураками на "нобелевку"
23.09.2017 23:11 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 сен — Sputnik. Букмекерские конторы понизили шансы японского писателя Харуки Мураками на получение Нобелевской премии по литературе за две недели до объявления лауреата.
Имя лауреата Нобелевской премии по литературе назовут в Стокгольме в первую неделю октября. Уже несколько лет одним из самых явных претендентов на нее считают японца Харуки Мураками, автора "Охоты на овец" и "Норвежского леса".
© AP/ Bernat Armangue
За две недели до объявления имени лауреата букмекерские конторы понизили шансы Мураками на премию. Сейчас главным фаворитом называют кенийского писателя Нгуги ва Тхионго. Одним из аргументов в пользу Тхионго считают то, что жители Африки не получали премию более десяти лет, в отличие от представителей европейской, американской или азиатской литератур.
Что примечательно, Нгуги ва Тхионго на русский язык практически не переводят, а его книги в Беларуси или России купить практически невозможно. Одно из немногих предложений — букинистические экземпляры сборника его рассказов еще 1977 года.
Также среди основных претендентов на "нобелевку" этого года называют канадскую писательницу Маргарет Этвуд, израильского автора Амоса Оза и сирийского поэта Адуниса.
Из русскоязычных авторов в списке претендентов — только скончавшийся этой весной поэт Евгений Евтушенко. Также в качестве возможных лауреатов называют польских авторов Андрея Загаевского и Ольгу Токарчук, однако их также невелики.
Лауреатом Нобелевской премии по литературе прошлого года неожиданно для многих стал
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Главным претендентом на получение премии за две недели до объявления лауреата считают кенийца Нгуги ва Тхионго.
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