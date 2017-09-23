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Швыдкой: притворяться, что рэп - не часть культуры, нельзя
23.09.2017 20:32 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, экс-министр культуры России и известный театровед Михаил Швыдкой посетил Минск в рамках проведения кинофестиваля стран СНГ "Минск-2017". Корреспондент Sputnik Евгений Казарцев пообщался со Швыдким о Гнойном, массовой культуре и том, почему необходимо менять школьные программы.
Рэп как часть культуры
На днях Швыдкой стал героем социальных сетей — после того, как позвал рэпера Гнойного участвовать в передаче на канале "Культура". Собеседник Sputnik уверен: рэп-исполнители заслуживают внимания "профи" от мира культуры.
© Sputnik/ Александр Кряжев
"Когда мы говорим о сегодняшних "баттлах", у нас, в отличие от Америки, их делают достаточно образованные люди. Американская культура рэп-баттлов началась с улиц, наши — в интеллигентской среде. Когда ты слушаешь, как они дискутируют между собой,
Однако собеседник Sputnik не уверен, что образованность участников популярных рэп-баттлов можно использовать для просвещения их публики и повышения уровня образованности.
"Все говорит о том, что для самих участников эти баттлы — в первую очередь игра, развлечение. Они не хотят быть дидактиками, менторами. А обучение высокому искусству требует определенного менторства", — отметил Швыдкой.
Почему надо менять школьные программы
По мнению Швыдкого, просвещать население нужно в первую очередь для того, чтобы люди понимали: жизнь — сложная вещь.
"К сожалению, многие не понимают, что жизнь — сложная вещь, требующая ответственности, серьезности, многообразия восприятия мира. А этого нет. И от того, что люди не воспринимают мир сложно, они принимают простые решения. А сегодняшние вызовы — это вызовы сложного времени", — рассказал эксперт.
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Он призвал найти форму, которая позволила бы изменить программу средней школы — в первую очередь, ее гуманитарную составляющую.
"Школьная программа должна быть более гуманитарной, готовить людей к восприятию искусства. Сложность восприятия мира ведь рождается не столько через науку, сколько через искусство", — добавил он.
Возвращаясь к культуре рэп-музыки, Швыдкой высказал предположение: даже учитывая образованность Оксимирона и других артистов, ожидать, что его фанаты пойдут завтра читать Петрарку, не стоит.
Культура: правильная и неправильная
После того, как Швыдкой позвал на "Культуру" рэп-исполнителей и решил всерьез обсудить субкультуру, социальные сети буквально взорвались: одни обвиняли ведущего в желании "хайпануть", другие и вовсе удивлялись существованию подобного телеканала.
"Я уверен: сказать, что этой культуры нет, было бы большой глупостью. Мы могли бы сказать, что есть Самойлов, Короткевич — это культура, а рэп — не культура, но это была бы колоссальная ошибка. Многие люди узнали о существовании канала "Культура" только благодаря тому, что там появился Гнойный. Относиться можно как угодно к этому, но это так", — констатировал собеседник агентства.
Разница между Стасом Михайловым и рэпом
По мнению Швыдкого, культура начала свое разделение на "массовую" и "высокую" в XVIII веке. Иерархичность ее сохраняется и сегодня, что собеседник Sputnik ярко проиллюстрировал.
"Есть люди, которые любят Стаса Михайлова, и они не зрители
Однако называть массовую культуру "злом" нельзя, уверен он. Публицист процитировал историка Ключевского: массовая культура хороша уже тем, что отвлекает людей от чего-то еще более плохого.
"Дом 2"? Я двумя руками за! Когда они смотрят "Дом 2" — не убивают в подъездах и не колются. У массовой культуры скорее терапевтическая функция, а не развивающая. Она просто отвлекает, но и это важно", — отметил собеседник агентства.
Швыдкой напомнил: резкое упрощение культуры началось в начале XX века, после серии революций и Первой мировой войны. Тогда произошло так называемое "Восстание масс", о котором подробно писал испанский философ Ортега-и-Гассет.
"На арену вышли сотни миллионов новых людей. Не очень образованных, не готовых к тому, чтобы быть субъектами истории. Это предопределило неимоверное снижение качества культуры, потребовалась такая культура, которая была бы понятна массам. Как ни странно, как ни грустно, запрос публики и сегодня определяет во многом содержание культуры", — заключил Михаил Швыдкой.
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Известный театровед уверен: фанаты Стаса Михайлова не будут смотреть рэп-баттлы, а зрители ТВ не ходят в филармонии.
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