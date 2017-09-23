Швыдкой: притворяться, что рэп - не часть культуры, нельзя

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, экс-министр культуры России и известный театровед Михаил Швыдкой посетил Минск в рамках проведения кинофестиваля стран СНГ "Минск-2017". Корреспондент Sputnik Евгений Казарцев пообщался со Швыдким о Гнойном, массовой культуре и том, почему необходимо менять школьные программы.

Рэп как часть культуры

На днях Швыдкой стал героем социальных сетей — после того, как позвал рэпера Гнойного участвовать в передаче на канале "Культура". Собеседник Sputnik уверен: рэп-исполнители заслуживают внимания "профи" от мира культуры.

"Когда мы говорим о сегодняшних "баттлах", у нас, в отличие от Америки, их делают достаточно образованные люди. Американская культура рэп-баттлов началась с улиц, наши — в интеллигентской среде. Когда ты слушаешь, как они дискутируют между собой, Оксимирон и Гнойный или Хан Замай и Джонибой, то понятно совершенно, что эти люди образованные, что для них нет особых проблем ни в обсценной лексике, ни в Шопенгауэре — они знают и то, и то", — высказался Швыдкой.

Однако собеседник Sputnik не уверен, что образованность участников популярных рэп-баттлов можно использовать для просвещения их публики и повышения уровня образованности.

"Все говорит о том, что для самих участников эти баттлы — в первую очередь игра, развлечение. Они не хотят быть дидактиками, менторами. А обучение высокому искусству требует определенного менторства", — отметил Швыдкой.

Почему надо менять школьные программы

По мнению Швыдкого, просвещать население нужно в первую очередь для того, чтобы люди понимали: жизнь — сложная вещь.

"К сожалению, многие не понимают, что жизнь — сложная вещь, требующая ответственности, серьезности, многообразия восприятия мира. А этого нет. И от того, что люди не воспринимают мир сложно, они принимают простые решения. А сегодняшние вызовы — это вызовы сложного времени", — рассказал эксперт.



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Он призвал найти форму, которая позволила бы изменить программу средней школы — в первую очередь, ее гуманитарную составляющую.

"Школьная программа должна быть более гуманитарной, готовить людей к восприятию искусства. Сложность восприятия мира ведь рождается не столько через науку, сколько через искусство", — добавил он.

Возвращаясь к культуре рэп-музыки, Швыдкой высказал предположение: даже учитывая образованность Оксимирона и других артистов, ожидать, что его фанаты пойдут завтра читать Петрарку, не стоит.

Культура: правильная и неправильная

После того, как Швыдкой позвал на "Культуру" рэп-исполнителей и решил всерьез обсудить субкультуру, социальные сети буквально взорвались: одни обвиняли ведущего в желании "хайпануть", другие и вовсе удивлялись существованию подобного телеканала.

"Я уверен: сказать, что этой культуры нет, было бы большой глупостью. Мы могли бы сказать, что есть Самойлов, Короткевич — это культура, а рэп — не культура, но это была бы колоссальная ошибка. Многие люди узнали о существовании канала "Культура" только благодаря тому, что там появился Гнойный. Относиться можно как угодно к этому, но это так", — констатировал собеседник агентства.

Разница между Стасом Михайловым и рэпом

По мнению Швыдкого, культура начала свое разделение на "массовую" и "высокую" в XVIII веке. Иерархичность ее сохраняется и сегодня, что собеседник Sputnik ярко проиллюстрировал.

"Есть люди, которые любят Стаса Михайлова, и они не зрители рэп-баттлов . При этом они смотрят Максима Галкина и Владимира Соловьева. Ведь есть и такое: телевизор, как правило, не смотрят люди, которые ходят в филармонию. Интересно и то, что телезрители не смотрят субкультурные вещи", — рассказал Швыдкой.

Однако называть массовую культуру "злом" нельзя, уверен он. Публицист процитировал историка Ключевского: массовая культура хороша уже тем, что отвлекает людей от чего-то еще более плохого.

"Дом 2"? Я двумя руками за! Когда они смотрят "Дом 2" — не убивают в подъездах и не колются. У массовой культуры скорее терапевтическая функция, а не развивающая. Она просто отвлекает, но и это важно", — отметил собеседник агентства.

Швыдкой напомнил: резкое упрощение культуры началось в начале XX века, после серии революций и Первой мировой войны. Тогда произошло так называемое "Восстание масс", о котором подробно писал испанский философ Ортега-и-Гассет.

"На арену вышли сотни миллионов новых людей. Не очень образованных, не готовых к тому, чтобы быть субъектами истории. Это предопределило неимоверное снижение качества культуры, потребовалась такая культура, которая была бы понятна массам. Как ни странно, как ни грустно, запрос публики и сегодня определяет во многом содержание культуры", — заключил Михаил Швыдкой.

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