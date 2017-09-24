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В Швейцарии начали торговать воздухом по 47 долларов за 120 вдохов
25.09.2017 06:52 — Новости Культуры | Tut.by
Швейцарская компания Swiss Alpine Air начала продажу горного воздуха Альп в баллонах. На сайте компании
Баллоны оснащены индивидуальной маской. Цена одной единицы товара составляет 47 долларов.
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Цена одной единицы товара составляет 47 долларов.
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