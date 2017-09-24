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В Швейцарии начали торговать воздухом по 47 долларов за 120 вдохов

25.09.2017 06:52 — Новости Культуры | Tut.by  
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Швейцарская компания Swiss Alpine Air начала продажу горного воздуха Альп в баллонах. На сайте компании предлагается на выбор купить один, три или 12 флаконов, в каждом из которых закачано по семь литров воздуха, примерно на 120 вдохов.


Фото: alpineair.swiss

Баллоны оснащены индивидуальной маской. Цена одной единицы товара составляет 47 долларов.

Предприниматели в настоящее время ищут желающих вложить деньги в этот бизнес. На сайте для потенциальных инвесторов отмечается, что основными покупателями могут стать жители Китая, как одной из стран с наиболее загрязненной атмосферой.

 
 
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Цена одной единицы товара составляет 47 долларов.

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