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Гродненские милиционеры спасли редкую сову, занесенную в Красную книгу

25.09.2017 09:20 — Новости Культуры | Tut.by  
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Сотрудники отдела охраны Ленинского района города, проезжая по одной из улиц, увидели большое количество ворон, которые на кого-то нападали. Оказалось вороны клюют маленького совенка. Милиционеры ждать развития событий не стали и, отогнав птиц, забрали сову с собой и отвезли ее в зоопарк, сообщается на сайте Гродненского зоопарка.


Оказалось, что милиционеры спасли воробьиного сыча — самую маленькую из сов.
Эта птица занесена в Красную книгу РБ. Численность воробьиного сыча в стране оценивается в 1,2 — 2 тысяч пар.

У найденной милиционерами совы оказалось повреждено крыло. После осмотра ветеринарами, птица была определена на постоянное место жительство в одном из вольеров зоопарка. Сотрудники назвали ее Нафаней.

Интересно, что произошел этот случай в преддверии празднования 65-й годовщины образования службы охраны, символом которой является сова.

 
 
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Сотрудники отдела охраны Ленинского района города, проезжая по одной из улиц, увидели большое количество ворон, которые на кого-то нападали. Оказалось вороны клюют...

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