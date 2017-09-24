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Трамвай "Маршрут от Марка Шагала и Казимира Малевича" выйдет на линию в Витебске

25.09.2017 09:57 — Новости Культуры | Tut.by  
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Трамвай «Маршрут от Марка Шагала и Казимира Малевича» выйдет на линию в Витебске на Неделе устойчивого развития, сообщила руководитель Центра прикладной урбанистики «УНОВИС-Форум» Валентина Кириллова.


«Шагал и Малевич, кроме прочего, заложили в Витебске традиции по созданию общественно значимых объектов, влияющих на развитие визуальной культуры и отношения жителей к городу. Эти традиции наш центр впервые реализовал год назад 23 сентября, воссоздав в новом решении эскизы Малевича и Коган на двух трамваях и одном троллейбусе. Через картинки на транспорте многие горожане усвоили такие понятия, как УНОВИС, Малевич, супрематизм. Мы решили продолжить просветительскую миссию и запускаем новый проект, который вписан в календарь Недели устойчивого развития», — пояснила Валентина Кириллова.

В новой работе авторы проекта используют супрематические решения в передаче смысла 17 принципов Устойчивого развития, принятых ООН до 2030 года. Предложение Валентины Кирилловой поддержал комитет по проведению Недели устойчивого развития в Беларуси. За визуальную часть отвечает дизайнер копицентра «Друкарня» Роман Горбунов.

«Работы по оформлению закончатся 28 сентября, и состоится торжественный выход трамвая на линию», — заключила Валентина Кириллова.

В Беларуси с 25 сентября по 25 октября пройдут Недели устойчивого развития-2017. Мероприятие уже в четвертый раз способствует устойчивому развитию в стране. В республике пройдет более 150 мероприятий, из них 108 — в регионах. Планируется более 20 национальных событий: круглые столы, акции, конкурсы, экологические экскурсии, местные фестивали и праздники, информационные и образовательные мероприятия.

 
Теги: Витебск
 
 
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В новой работе авторы проекта используют супрематические решения в передаче смысла 17 принципов Устойчивого развития, принятых ООН до 2030 года.

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