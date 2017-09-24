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Трамвай "Маршрут от Марка Шагала и Казимира Малевича" выйдет на линию в Витебске
25.09.2017 09:57 — Новости Культуры | Tut.by
Трамвай «Маршрут от Марка Шагала и Казимира Малевича» выйдет на линию в Витебске на Неделе устойчивого развития, сообщила руководитель Центра прикладной урбанистики «УНОВИС-Форум» Валентина Кириллова.
«Шагал и Малевич, кроме прочего, заложили в Витебске традиции по созданию общественно значимых объектов, влияющих на развитие визуальной культуры и отношения жителей к городу. Эти традиции наш центр впервые
В новой работе авторы проекта используют супрематические решения в передаче смысла 17 принципов Устойчивого развития, принятых ООН до 2030 года. Предложение Валентины Кирилловой поддержал комитет по проведению Недели устойчивого развития в Беларуси. За визуальную часть отвечает дизайнер копицентра «Друкарня» Роман Горбунов.
«Работы по оформлению закончатся 28 сентября, и состоится торжественный выход трамвая на линию», — заключила Валентина Кириллова.
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В новой работе авторы проекта используют супрематические решения в передаче смысла 17 принципов Устойчивого развития, принятых ООН до 2030 года.
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