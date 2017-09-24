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Новый фильм "Kingsman: Золотое кольцо" возглавил прокат
25.09.2017 12:14 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 сен — Sputnik. Британский комедийный боевик "Kingsman: Золотое кольцо" возглавил на минувшей неделе мировой кинопрокат, общие сборы картины после премьеры составили более 60 миллионов долларов, без учета рынка США.
"Kingsman: Золотое кольцо" — продолжение ленты "Секретная служба", увидевшей свет в 2015 году. В комедийном боевике речь идет о сотрудниках спецслужбы Ее Величества и их приключениях.
После премьеры "Золотое кольцо" стало уверенным лидером в мировом прокате: без учета рынка США картина заработала более 60 миллионов долларов. Первое место по бокс-оффису занял фильм и в Беларуси — только в государственной сети кинотеатров Минска новый "Kingsman" заработал более 115 тысяч рублей.
Отзывы на фильм преимущественно положительные — зрители хвалят "Kingsman: Золотое кольцо" за количество шуток и камео Элтона Джона, однако многие при этом признают, что картина — далеко не шедевр.
На втором месте по сборам в Беларуси на минувшей неделе оказался фильм ужасов "Оно" — суммарные мировые сборы экранизации Стивена Кинга уже превысили 400 миллионов, что является рекордным показателем для хоррора.
Также в списке наиболее популярных в Беларуси фильмов — "Лего Ниндзяго Фильм", "Мама!" и американский фильм "Форрест Гамп" в переводе на белорусский.
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Большинству зрителей новая картина о британских шпионах понравилась, хотя в отзывах многие и указывают на вторичность "Золотого кольца".
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