ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый фильм "Kingsman: Золотое кольцо" возглавил прокат

25.09.2017 12:14 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 сен — Sputnik. Британский комедийный боевик "Kingsman: Золотое кольцо" возглавил на минувшей неделе мировой кинопрокат, общие сборы картины после премьеры составили более 60 миллионов долларов, без учета рынка США.

Новый фильм "Kingsman: Золотое кольцо" возглавил прокат
© Фото: New Line Cinema
Фильм "Оно" обгоняет конкурентов по прокату в 11 раз

"Kingsman: Золотое кольцо" — продолжение ленты "Секретная служба", увидевшей свет в 2015 году. В комедийном боевике речь идет о сотрудниках спецслужбы Ее Величества и их приключениях.

После премьеры "Золотое кольцо" стало уверенным лидером в мировом прокате: без учета рынка США картина заработала более 60 миллионов долларов. Первое место по бокс-оффису занял фильм и в Беларуси — только в государственной сети кинотеатров Минска новый "Kingsman" заработал более 115 тысяч рублей.

Отзывы на фильм преимущественно положительные — зрители хвалят "Kingsman: Золотое кольцо" за количество шуток и камео Элтона Джона, однако многие при этом признают, что картина — далеко не шедевр.

На втором месте по сборам в Беларуси на минувшей неделе оказался фильм ужасов "Оно" — суммарные мировые сборы экранизации Стивена Кинга уже превысили 400 миллионов, что является рекордным показателем для хоррора.

Также в списке наиболее популярных в Беларуси фильмов — "Лего Ниндзяго Фильм", "Мама!" и американский фильм "Форрест Гамп" в переводе на белорусский.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большинству зрителей новая картина о британских шпионах понравилась, хотя в отзывах многие и указывают на вторичность "Золотого кольца".

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Трамвай "Маршрут от Марка Шагала и Казимира Малевича" выйдет на линию в Витебске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика