В Бобруйске в конце сентября зацвела сирень. Видео нетипичного для осени события поделилась бобруйчанка в соцсети , уточнив, что запечатлела цветущую сирень ее подруга.

«Вторая весна. Сняла моя подруга в Авиагородке», — подписала видеов группе «Подслушано Бобруйск».

Во время съемки автор видео отмечает, что в данный момент на календаре 22 сентября. Сирень в Беларуси обычно зацветает в мае.

В начале сентября в Бобруйске во второй раз зацвела яблоня . А в Лунинецком районе сейчас созревает второй урожай клубники .