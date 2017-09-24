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В Бобруйске в конце сентября зацвела сирень

25.09.2017 13:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Бобруйске в конце сентября зацвела сирень. Видео нетипичного для осени события поделилась бобруйчанка в соцсети, уточнив, что запечатлела цветущую сирень ее подруга.


«Вторая весна. Сняла моя подруга в Авиагородке», — подписала видео Ольга Чижонок в группе «Подслушано Бобруйск».

Во время съемки автор видео отмечает, что в данный момент на календаре 22 сентября. Сирень в Беларуси обычно зацветает в мае.

В начале сентября в Бобруйске во второй раз зацвела яблоня. А в Лунинецком районе сейчас созревает второй урожай клубники.

 
 
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Небольшую ветку с цветами заметили в авиагородке.

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