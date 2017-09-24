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В Бобруйске в конце сентября зацвела сирень
25.09.2017 13:00 — Новости Культуры | Tut.by
В Бобруйске в конце сентября зацвела сирень. Видео нетипичного для осени события поделилась бобруйчанка
«Вторая весна. Сняла моя подруга в Авиагородке», — подписала видео Ольга Чижонок в группе «Подслушано Бобруйск».
Во время съемки автор видео отмечает, что в данный момент на календаре 22 сентября. Сирень в Беларуси обычно зацветает в мае.
В начале сентября в Бобруйске во второй раз
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Небольшую ветку с цветами заметили в авиагородке.
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