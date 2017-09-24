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Юные толочинские биатлонисты в числе призеров областного первенства
25.09.2017 10:43 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
Со вторым результатом среди спортсменов 2006-2007 годов рождения спринтерскую дистанцию протяженностью один километр с двумя огневыми рубежами пробежал воспитанник Владимира Дурана Валерий Плаксицкий. Компанию ему на пьедестале почета, расположившись на третьей его ступени, составил еще один толочинец Даниил Макионок (тренер Павел Куприянец).
В этой же возрастной группе пятое место занял Владислав Бедрицкий, а в споре биатлонистов, родившихся в 2004-2005 годах, всего четыре секунды не хватило до попадания на пьедестал Яну Кандыбо, ставшему четвертым.
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