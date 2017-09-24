Механизм реализации директивы



В центре внимания по-прежнему остается исполнение поручения Главы Администрации Президента Республики Беларусь Н. И. Кочановой по реализации требований Директивы Президента Республики Беларусь №2 «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения» в части организации приема граждан руководителями республиканских органов государственного управления и местных исполнительных и распорядительных органов.

Руководители проводят личный прием граждан с 8.00 до 13.00. В связи с этим, как считают некоторые граждане, многие работающие лишаются возможности попасть на личный прием к руководителю того или иного госоргана.

Но надо иметь в виду, что возможный перенос времени проведения личных приемов на вторую половину рабочего дня не принесет каких-либо принципиальных улучшений для граждан, проведение же приемов в выходные дни будет в определенной степени дублировать «прямые телефонные линии».

График проведения личных приемов руководителями республиканских органов государственного управления и местных исполнительных и распорядительных органов каждую среду с 8.00 до 13.00 определен подпунктом 1.2 пункта 1 Директивы №2. Этим же подпунктом предусмотрено проведение «прямых телефонных линий» с населением каждую субботу с 9.00 до 12.00 и осуществление выездных личных приемов не реже одного раза в квартал.

Юридическое закрепление порядка проведения личных приемов граждан обусловлено несколькими обстоятельствами.

Во-первых, для удобства граждан, т. к. в этом случае им не приходится постоянно уточнять информацию, кто из руководителей, когда и в какое время проводит прием.

Во-вторых, на этот день и в это время госорганы не планируют проведение иных мероприятий (совещания, заседания коллегий и т. д.).

В-третьих, установленный порядок проведения приемов позволяет вышестоящим руководителям при необходимости оперативно связываться с руководством подчиненных структур для незамедлительного решения вопросов, поставленных в ходе приемов.

В-четвертых, закрепленный порядок позволяет достаточно эффективно контролировать вопросы организации личных приемов, что создает дополнительный стимул для руководителей всех уровней в их своевременном и качественном проведении.

При этом Директивой №2 предусматривается, что при необходимости, обусловленной в том числе значительным количеством обращений граждан, мероприятия, связанные с личным приемом и проведением «прямых телефонных линий» с населением, могут проводиться более продолжительное время.

В настоящее время во избежание длительного ожидания гражданами личного приема руководителем в соответствии с требованиями Директивы №2 в практику внедряется предварительная запись на личный прием в госорганы по телефону или с помощью электронных средств связи.

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