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Белорусы получили три высокие награды на международном конкурсе дизайна упаковки в Барселоне
25.09.2017 16:53 — Новости Культуры | Tut.by
23 сентября в Барселоне прошла церемония награждения престижной премии в области дизайна упаковки Pentawards 2017, сообщает Marketing.by.
Ангелина Писчикова, которая ранее
Fabula Branding заработала бронзу за упаковку кофе для бренда Amato в категории «Напитки».
А Public Group получила бронзу в категории «Концепции упаковки» за концепцию упаковки молока.
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23 сентября в Барселоне прошла церемония награждения престижной премии в области дизайна упаковки Pentawards 2017.
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