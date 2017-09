Белорусы получили три высокие награды на международном конкурсе дизайна упаковки в Барселоне

23 сентября в Барселоне прошла церемония награждения престижной премии в области дизайна упаковки Pentawards 2017, сообщает Marketing.by.

Ангелина Писчикова, которая ранее получила в Каннах «Серебряного льва» (а также золото и Гран-при фестиваля «Белый квадрат», серебро Киевского фестиваля рекламы, а также вошла в топ-10 лучших вариантов упаковки по версии журнала Wired), выиграла платиновую награду в категории BEST OF THE OTHER MARKETS CATEGORY за свою работу для CS Lights Bulbs.



Иллюстрации с сайта marketing.by

Fabula Branding заработала бронзу за упаковку кофе для бренда Amato в категории «Напитки».



Иллюстрации с сайта marketing.by

А Public Group получила бронзу в категории «Концепции упаковки» за концепцию упаковки молока.



Иллюстрации с сайта marketing.by