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Белорусы получили три высокие награды на международном конкурсе дизайна упаковки в Барселоне

25.09.2017 16:53 — Новости Культуры | Tut.by  
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23 сентября в Барселоне прошла церемония награждения престижной премии в области дизайна упаковки Pentawards 2017, сообщает Marketing.by.

Ангелина Писчикова, которая ранее получила в Каннах «Серебряного льва» (а также золото и Гран-при фестиваля «Белый квадрат», серебро Киевского фестиваля рекламы, а также вошла в топ-10 лучших вариантов упаковки по версии журнала Wired), выиграла платиновую награду в категории BEST OF THE OTHER MARKETS CATEGORY за свою работу для CS Lights Bulbs.


Иллюстрации с сайта marketing.by

Fabula Branding заработала бронзу за упаковку кофе для бренда Amato в категории «Напитки».


Иллюстрации с сайта marketing.by

А Public Group получила бронзу в категории «Концепции упаковки» за концепцию упаковки молока.


Иллюстрации с сайта marketing.by
 
 
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23 сентября в Барселоне прошла церемония награждения престижной премии в области дизайна упаковки Pentawards 2017.

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