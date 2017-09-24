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Музей Бялыницкого-Бирули в Могилеве отремонтируют до конца года
25.09.2017 18:30 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении денег на завершение капремонта здания музея Витольда Бялыницкого-Бирули, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе главы государства.
© Sputnik/ Ася Поплавская
По решению совета фонда Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства на эти цели будет потрачено более 598 тысяч рублей.
По информации пресс-службы, из республиканского бюджета на ремонт музея выделят 471 тысячу, остальные 126 тысяч – из отчислений за предпринимательскую деятельность, которая оказывает воздействие на историко-культурные ценности.
"Завершение ремонта позволит разместить в музее полноценную экспозицию из более 500 картин", – уточнили там.
Собеседники Sputnik также рассказали, что принятие данного распоряжения свидетельствует о внимании государства к популяризации историко-культурного наследия Беларуси.
Музей в Могилеве был закрыт на ремонт в апреле 2015 года. Планируется, что по его завершению будет проведена реэкспозиция, а залы дополнят элементами интерактивных музейных технологий.
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Завершение ремонта позволит разместить в музее полноценную экспозицию из более 500 картин.
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