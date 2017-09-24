ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Музей Бялыницкого-Бирули в Могилеве отремонтируют до конца года

25.09.2017 18:30 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении денег на завершение капремонта здания музея Витольда Бялыницкого-Бирули, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе главы государства.

Музей Бялыницкого-Бирули в Могилеве отремонтируют до конца года
© Sputnik/ Ася Поплавская
Лукашенко распорядился дать денег на реставрацию Коложской церкви

По решению совета фонда Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства на эти цели будет потрачено более 598 тысяч рублей.

По информации пресс-службы, из республиканского бюджета на ремонт музея выделят 471 тысячу, остальные 126 тысяч – из отчислений за предпринимательскую деятельность, которая оказывает воздействие на историко-культурные ценности.

"Завершение ремонта позволит разместить в музее полноценную экспозицию из более 500 картин", – уточнили там.

Собеседники Sputnik также рассказали, что принятие данного распоряжения свидетельствует о внимании государства к популяризации историко-культурного наследия Беларуси.

Музей в Могилеве был закрыт на ремонт в апреле 2015 года. Планируется, что по его завершению будет проведена реэкспозиция, а залы дополнят элементами интерактивных музейных технологий.
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завершение ремонта позволит разместить в музее полноценную экспозицию из более 500 картин.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Белорусы получили три высокие награды на международном конкурсе дизайна упаковки в Барселоне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика