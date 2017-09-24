Президент выделил около 600 тысяч рублей на ремонт музея Бялыницкого-Бирули в Могилеве

Распоряжением президента Беларуси Александра Лукашенко на завершение капитального ремонта музея им. Бялыницкого-Бирули в Могилеве выделят более 598 тыс. рублей, сообщили в главы государства. Деньги поступят из республиканского бюджета и отчислений предпринимателей.





Распоряжение о выделении средств глава государства подписал 25 сентбря, утвердив этим решение совета фонда президента Беларуси по поддержке культуры и искусства. Согласно документу, из госбюджета на капремонт музея выделят 471,2 тыс. рублей. Еще 126,8 тыс. рублей поступят из отчислений за предпринимательскую деятельность, которая оказывает непосредственное воздействие на историко-культурные ценности или зоны охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей, компенсаций за причиненный ущерб таким объектам.

— Принятие распоряжения президента Беларуси является свидетельством внимания государства к сохранению и популяризации историко-культурного наследия, создания благоприятных условий для позиционирования белорусской культуры и ее истории как составляющей мирового культурного пространства, — отметили в пресс-службе главы государства.



Фото: Виталий Пивоварчик, «СБ Беларусь Сегодня»

Музей Витольда Бялыницкого-Бирули в Могилеве — первый в республике мемориальный музей, посвященный жизни и творчеству художника. Его закрыли на реконструкцию 15 апреля 2013 года. Здание, в котором музей открылся в 1982 году, является памятником архитектуры 17 века. Это бывший дом купцов Оношко.

Само здание к судьбе художника отношения не имеет. Дом Витольда Каэтановича в фольварке Крынки недалеко от Белыничей, где родился живописец, не сохранился. Однако в Могилеве сосредоточены уникальные экспонаты, переданные вдовой Бялыницкого-Бирули Еленой Алексеевной: здесь хранятся личные вещи из имения «Чайка» в Тверской области на берегу озера Удомля — этюдник, кисти, палитра, охотничье ружье, мебель, сделанная в Абрамцевской мастерской, фотоархив и документы, в том числе письма Ильи Репина. Корпус работ пейзажиста в могилевском филиале также более чем серьезен: свыше 50 холстов, как законченных картин, так и этюдов.

Музей планируют открыть в 2018 году в преддверии Форума регионов Беларуси и России.