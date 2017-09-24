ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Меланья Трамп продолжила дело Мишель Обамы: первая леди собрала урожай в огороде у Белого дома

25.09.2017 20:55 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Меланья Трамп в минувшую пятницу вместе с приглашенными детьми отправилась в огород у Белого дома, чтобы собрать созревший урожай и высадить в грунт капусту. После выборов многие сомневались, что первая леди продолжит традицию работы на земле. Напомним, Мишель Обама разбила огородик у стен Белого дома в 2009 году, спустя многие годы после того, как это придумала и осуществила Элеонора Рузвельт. Целью Обамы было привлечение внимания к здоровому питанию среди подростков.


Фото: Reuters

Меланья Трамп выглядела просто и элегантно в красной клетчатой рубашке стоимостью более тысячи долларов, перчатках в тон, джинсах и кедах.


Меланья Трамп работает в огороде у Белого дома, 22 сентября 2017 года. Фото: Reuters

Меланья Трамп с приглашенными детьми в огороде у Белого дома, 22 сентября 2017 года. Фото: Reuters

Меланья Трамп собирает урожай в огороде у Белого дома, 22 сентября 2017 года. Фото: Reuters

Меланья Трамп садит капусту в огороде у Белого дома, 22 сентября 2017 года. Фото: Reuters

Меланья Трамп работает в огороде у Белого дома, 22 сентября 2017 года. Фото: Reuters

Меланья Трамп после работы общается с детьми, 22 сентября 2017 года. Фото: Reuters

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Меланья Трамп в минувшую пятницу вместе с приглашенными детьми отправилась в огород у Белого дома, чтобы собрать созревший урожай и высадить в грунт капусту.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Президент выделил около 600 тысяч рублей на ремонт музея Бялыницкого-Бирули в Могилеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика