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Меланья Трамп продолжила дело Мишель Обамы: первая леди собрала урожай в огороде у Белого дома
25.09.2017 20:55 — Новости Культуры | Tut.by
Меланья Трамп в минувшую пятницу вместе с приглашенными детьми отправилась в огород у Белого дома, чтобы собрать созревший урожай и высадить в грунт капусту. После выборов многие сомневались, что первая леди продолжит традицию работы на земле. Напомним, Мишель Обама
Меланья Трамп выглядела просто и элегантно в красной клетчатой рубашке стоимостью более тысячи долларов, перчатках в тон, джинсах и кедах.
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Меланья Трамп в минувшую пятницу вместе с приглашенными детьми отправилась в огород у Белого дома, чтобы собрать созревший урожай и высадить в грунт капусту.
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