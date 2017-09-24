Меланья Трамп продолжила дело Мишель Обамы: первая леди собрала урожай в огороде у Белого дома

Меланья Трамп в минувшую пятницу вместе с приглашенными детьми отправилась в огород у Белого дома, чтобы собрать созревший урожай и высадить в грунт капусту. После выборов многие сомневались, что первая леди продолжит традицию работы на земле. Напомним, Мишель Обама разбила огородик у стен Белого дома в 2009 году, спустя многие годы после того, как это придумала и осуществила Элеонора Рузвельт. Целью Обамы было привлечение внимания к здоровому питанию среди подростков.



Фото: Reuters

Меланья Трамп выглядела просто и элегантно в красной клетчатой рубашке стоимостью более тысячи долларов, перчатках в тон, джинсах и кедах.



Меланья Трамп работает в огороде у Белого дома, 22 сентября 2017 года. Фото: Reuters



Меланья Трамп с приглашенными детьми в огороде у Белого дома, 22 сентября 2017 года. Фото: Reuters



Меланья Трамп собирает урожай в огороде у Белого дома, 22 сентября 2017 года. Фото: Reuters



Меланья Трамп садит капусту в огороде у Белого дома, 22 сентября 2017 года. Фото: Reuters



Меланья Трамп работает в огороде у Белого дома, 22 сентября 2017 года. Фото: Reuters



Меланья Трамп после работы общается с детьми, 22 сентября 2017 года. Фото: Reuters



