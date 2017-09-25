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Проверено лично: как люди блуждают в зеркальном лабиринте в Витебске

26.09.2017 07:22 — Новости Культуры | Tut.by  
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Месяц назад в Витебске появилось новое развлечение — зеркальный лабиринт «Алиса в стране чудес». Открылся он на втором этаже торгового центра Green.


«Прикольно», «интересно», «дети в восторге» — так отзывались мои знакомые о зеркальном лабиринте. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому в воскресенье мы с сыном и подругой отправились на новый аттракцион.

Желающих побродить по Зазеркалью в этот день оказалось немало. Большинство посетителей лабиринта — родители с детьми младшего школьного возраста. Администраторы записали нас в очередь и предложили полчасика погулять по торговому центру, а затем подойти. Дело в том, что одновременно в лабиринт запускают только человек десять. И, чтобы зайти втроем, нужно ждать, пока трое выйдут.

Вернулись через полчаса, но пришлось подождать еще минут десять. В это время изучили цены: вход в зеркальный лабиринт — 7 рублей, в 7D-кинотеатр — 6 рублей, в лабиринт и кинотеатр — 9 рублей. Если заполнить анкету, то можно получить скидку в рубль на посещение лабиринта.

Бесплатно в Зазеркалье могут попасть: дети до 3 лет (но в сопровождении взрослых), именинники в день рождения, посетительницы с именем Алиса, блогеры и инвалиды 1-й и 2-й групп. Скидку в 50% предоставляют многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам 3-й группы.


Администраторы рассказали, что в комнате около 100 зеркал, а расстояние от входа до выхода составляет около 50 метров. Но многие наматывают больше, натыкаясь на тупики.

И вот наконец мы надеваем целлофановые перчатки, заходим в лабиринт, и двери за нами закрываются. Перчатки нужны для того, чтобы не натыкаться на зеркала лбами, а, вытянув руки перед собой, искать правильный путь на ощупь.

Ага, а вот и люди! В одном из тупиков встретили двух взрослых с двумя детьми. Компания поинтересовалась у нас: не знаем ли мы, где выход. Конечно, не знаем, мы же только что зашли.

По лабиринту бегали дети лет 10−12. Казалось, они прекрасно знали все ходы-выходы, но просто весело проводили время, нисколько не стремясь выбраться наружу.

В комнате играет музыка, и время от времени звучат обнадеживающие слова, что выход где-то есть. Впечатляет подсветка пола: она становится то ярче, то лабиринт практически полностью погружается в темноту.

Самое обидное: ты видишь, как открывается дверь выхода, но не понимаешь, в какой это стороне, ведь отражается она сразу в нескольких зеркалах. Изрядно поплутав, мы снова нашли вход. И только затем — выход.

Оказалось, что мы бродили в лабиринте всего 15 минут, а такое впечатление, что прошло очень много времени. Администраторы предложили нам зайти еще (за второй визит доплачивать не нужно), и мы согласились. На этот раз мы провели в Зазеркалье примерно столько же времени, но предыдущий опыт квеста нам, к сожалению, ничем не помог.


Негативный момент — духота в помещении. Из-за низких потолков, узких коридоров и множества посетителей, воздуху в лабиринте взяться просто неоткуда. Жарко и влажно рукам в перчатках из целлофана. Потому тем, кто соберется покорять лабиринт, советуем одеваться полегче, а верхнюю одежду оставлять на вешалках перед входом или в камерах хранения.

 
Теги: Витебск
 
 
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В комнате около 100 зеркал, а расстояние от входа до выхода составляет около 50 метров. Но многие наматывают больше, натыкаясь на тупики.

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