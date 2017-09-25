Австралийцы захоронили на пляже горбатого кита, но вскоре сильно об этом пожалели

В Австралии в срочном порядке пришлось перезахоронить огромного кита, которого местные власти закопали на пляже. Животное погибло, выбросившись на берег, и его пришлось закопать прям там же. Но внезапно мертвый кит привлек десятки акул, и правительству пришлось тратить круглую сумму на исправление положения, передает ABC .



Фото с сайта medialeaks.ru

220-тонный кран привлекло австралийское правительство для того, чтобы перезахоронить тушу горбатого кита. 18-тонное животное погибло на прошлой неделе. Кит выбросился на берег, и его пришлось закопать там же из-за гигантских размеров. Но как позднее выяснилось, хоронить кита близко к воде оказалось плохой затеей. Мертвое животное привлекло к пляжу массу акул, вызвав панику среди местных серферов. Всего, по данным властей, у берега насчитали 21 белую акулу.

Для того чтобы перезахоронить кита в экстренном порядке, пришлось потратить 50 тысяч долларов. Эксгумация превратилась в целую спецоперацию. Сначала остов кита откопали, временно оставив жидкие останки животного на берегу. Позднее жидкость закачают в огромные контейнеры, которые поднимет кран по песчаному откосу пляжа. Затем жидкие останки перекачают в мусоровоз для жидких отходов, после чего отправят в канализационную систему.



Фото с сайта medialeaks.ru

Представители правительства заявили журналистам, что довольны тем, как гладко прошел процесс перезахоронения. Не меньше довольны и члены местного серфинг-клуба, которые буквально аплодисментами приветствовали решение об эксгумации. Хотя покататься им пока не удастся. Пляж пришлось закрыть до тех пор, пока не будет вывезен весь грязный песок.