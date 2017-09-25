Максу Коржу разрешили въезд в Украину

С белорусского артиста Макса Коржа сняли запрет на въезд в Украину. Об этом он сообщил в Instagram .

«Особо на правосудие я никогда не рассчитывал, но не мог сидеть сложа руки. Не знаю зачем СБУ приняла это решение, у них была вся власть не делать этого, но я совсем не против такой «амнистии». Не смотря на то, что я из Беларуси, в Украине люди меня знают не первый год, я никогда умышленно не представлял никакой угрозы безопасности этой страны, наоборот всегда со всей душой и сейчас желаю скорейшего мира и благополучия. Но поскольку теперь мне снова можно въезжать в Украину, народ точно не поймет если я не сделаю большой концерт в Киеве, тем более мы все знаем что это будет эпичный движ!» – написал Макс Корж.

Артист уже запланировал на 23 декабря концерт в Киеве.

Напомним, в феврале 2016 года Максу Коржу запретили въезд в Украину . Запрет ввели в связи с тем, что 2015 году артист выступал в Симферополе и Севастополе, которые, по законодательству Украины, являются оккупированными территориями.