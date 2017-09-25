От овощей до лишайников. Чем будут кормить обитателей Могилевского зоосада зимой

Зерно, овощи и даже лишайники — в Могилевском зоосаде завершают подготовку к зимовке животных. Усиленное питание поможет зверям легче перенести морозы. Стадо зубров может кормиться на полях озимыми, которые находятся рядом с их обычными кормушками и которые посеяли специально для этих исполинов.

В зимний рацион обитателей зоосада войдут не только обычные корма, но и овощи: картофель, морковь, свекла, кукуруза.

Для нового жителя зоосада, лося по кличке Добрый, уже заготовили осиновые и ольховые ветки. А северным оленям совсем скоро из Гомельской области подвезут ягель. Однако большинство кормов для травоядных заготавливают учащиеся агролесотехнического колледжа, в чьем ведении и находится зоосад.

— У нас семь групп механизаторов заготавливают корма для животных, — рассказал директор агролесотехнического колледжа им Орловского Георгий Малиновский. — У нас 300 гектаров земли. Мы произвели более 600 тонн зерна.

Урожай находится в хранилищах. Причем, по словам Малиновского, у зоосада остался запас сена с прошлого года.

— Заготовить корма — одно, а еще их нужно преподнести. И притом это надо делать с уважением, комфортно, с удобствами для наших животных. Комфортность им обеспечена. Никакая зима, никакие морозы для наших животных не создают проблем, — отметил директор колледжа.

В Могилевском зоосаде проживает более 300 различных животных. Для них здесь созданы условия, максимально близкие к естественным. В ближайшее время звериные ряды пополнятся. Тигру Артему привезут жену, а верблюдице Аталле — мужа.