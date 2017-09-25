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Принц Гарри впервые официально появился со своей невестой на публике

26.09.2017 13:43 — Новости Культуры | Tut.by  
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Внук королевы Елизаветы II, принц Генри Уэльский впервые официально появился на публике со своей подружкой Меган Маркл. Произошло это на международных соревнованиях военных инвалидов в Торонто.

Британский принц и американская актриса начали встречаться в июле 2016 года. Долгое время пара старалась держать свои отношения в тайне, но спустя примерно полгода пресса и папарацци рассекретили их. Внимание оказалось столь назойливым, что принц Гарри вынужден был выступить с официальным заявлением, в котором подтвердил, что встречается с Меган и попросил прессу оставить девушку в покое и перестать оскорблять ее.


Сама Меган призналась, что интерес со стороны журналистов прессы добавляет ей проблем. Впрочем, к вниманию исполнительница одной из главных ролей в американском телесериале «Форс-мажоры» не привыкать.




А пока все гадают, как долго продлятся отношения звездной парочки, принц Гарри представил подружку своей бабушке. Как сообщили инсайдеры, американская актриса явно пришлась ко двору английскому монаршему семейству.


Впрочем, официального объявления о помолвке пока не прозвучало.


 
 
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Британский принц и американская актриса начали встречаться в июле 2016 года.

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