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Принц Гарри впервые официально появился со своей невестой на публике
26.09.2017 13:43 — Новости Культуры | Tut.by
Внук королевы Елизаветы II, принц Генри Уэльский впервые официально появился на публике со своей подружкой Меган Маркл. Произошло это на международных
Британский принц и американская актриса начали встречаться в июле 2016 года. Долгое время пара старалась держать свои отношения в тайне, но спустя примерно полгода пресса и папарацци рассекретили их. Внимание оказалось столь назойливым, что принц Гарри вынужден был
Сама Меган призналась, что интерес со стороны журналистов прессы добавляет ей проблем. Впрочем, к вниманию исполнительница одной из главных ролей в американском телесериале «Форс-мажоры» не привыкать.
А пока все гадают, как долго продлятся отношения звездной парочки, принц Гарри представил подружку своей бабушке. Как сообщили инсайдеры, американская актриса явно пришлась ко двору английскому монаршему семейству.
Впрочем, официального объявления о помолвке пока не прозвучало.
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Британский принц и американская актриса начали встречаться в июле 2016 года.
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