Принц Гарри впервые официально появился со своей невестой на публике

Внук королевы Елизаветы II, принц Генри Уэльский впервые официально появился на публике со своей подружкой Меган Маркл. Произошло это на международных соревнованиях военных инвалидов в Торонто.

Британский принц и американская актриса начали встречаться в июле 2016 года. Долгое время пара старалась держать свои отношения в тайне, но спустя примерно полгода пресса и папарацци рассекретили их. Внимание оказалось столь назойливым, что принц Гарри вынужден был выступить с официальным заявлением , в котором подтвердил, что встречается с Меган и попросил прессу оставить девушку в покое и перестать оскорблять ее.





Сама Меган призналась, что интерес со стороны журналистов прессы добавляет ей проблем. Впрочем, к вниманию исполнительница одной из главных ролей в американском телесериале «Форс-мажоры» не привыкать.













А пока все гадают, как долго продлятся отношения звездной парочки, принц Гарри представил подружку своей бабушке. Как сообщили инсайдеры, американская актриса явно пришлась ко двору английскому монаршему семейству.





Впрочем, официального объявления о помолвке пока не прозвучало.



