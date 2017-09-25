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Умерла актриса из "Возвращения Мухтара"

26.09.2017 14:59 — Новости Культуры | Tut.by  
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Актриса Наталья Юнникова скончалась в больнице, не приходя в сознание. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает dni.ru.


Фото: rrnews.ru

37-летняя Юнникова находилась в реанимации в тяжелом состоянии. Ранее в сентябре стало известно, что у артистки диагностировали обширное кровоизлияние в мозг. Врачи ввели ее в искусственную кому.

Как писал Telegram-канал Mash, артистка упала у себя дома и потеряла сознание, ударившись головой.

Наталья Юнникова исполнила главную роль в детективном сериале «Возвращение Мухтара». Она сыграла лейтенанта Василису Михайлову в семи сезонах телешоу.

В ее фильмографии также проекты «Кухня», «Огни большого города», «Паутина» и «Диверсант 2: Конец войны».

 
 
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Наталья Юнникова исполнила главную роль в детективном сериале "Возвращение Мухтара". Она сыграла лейтенанта Василису Михайлову в семи сезонах телешоу.

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