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Умерла актриса из "Возвращения Мухтара"
26.09.2017 14:59 — Новости Культуры | Tut.by
Актриса Наталья Юнникова скончалась в больнице, не приходя в сознание. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает dni.ru.
37-летняя Юнникова находилась в реанимации в тяжелом состоянии. Ранее в сентябре стало известно, что у артистки диагностировали обширное кровоизлияние в мозг. Врачи
Как писал
Наталья Юнникова исполнила главную роль в детективном сериале «Возвращение Мухтара». Она сыграла лейтенанта Василису Михайлову в семи сезонах телешоу.
В ее фильмографии также проекты «Кухня», «Огни большого города», «Паутина» и «Диверсант 2: Конец войны».
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Наталья Юнникова исполнила главную роль в детективном сериале "Возвращение Мухтара". Она сыграла лейтенанта Василису Михайлову в семи сезонах телешоу.
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