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Техасец сделал татуировку, как у своей собаки. Но что-то пошло не так
26.09.2017 15:12 — Новости Культуры | Tut.by
Житель Техаса Крис Мендиола сделал татуировку в честь своей собаки по кличке Бир. И, кажется, очень быстро пожалел об этом поступке.
Мендиола рассказал, что «прошлые владельцы» Бира сделали ему татуировку — и мужчине больно от одной мысли, что кто-то так поступает со своими питомцами. Поэтому он решил набить такой же рисунок, как у собаки.
Проблема в том, что мужчина взял собаку из приюта, а кастрированным псам ставят клеймо в районе паха — чтобы не перепутать их с крипторхами (крипторхизм — неопущение семенников в мошонку, встречается у 10% собак).
Именно этот знак техасец набил на руке.
Друзья и знакомые Мендиолы начали подтрунивать над ним в комментариях в фейсбуке. Некоторые спрашивали, не кастрирован ли Крис, другие советовали не показывать татуировку маме.
Вскоре после публикации Мендиола удалил свой пост. Его одноклассник
Мендиоле пришлось объясняться, после того, как пост стал вирусным. По
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Проблема в том, что мужчина взял собаку из приюта, а кастрированным псам ставят клеймо в районе паха.
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