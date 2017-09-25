Техасец сделал татуировку, как у своей собаки. Но что-то пошло не так

Житель Техаса Крис Мендиола сделал татуировку в честь своей собаки по кличке Бир. И, кажется, очень быстро пожалел об этом поступке.

Мендиола рассказал, что «прошлые владельцы» Бира сделали ему татуировку — и мужчине больно от одной мысли, что кто-то так поступает со своими питомцами. Поэтому он решил набить такой же рисунок, как у собаки.



Фото: Gizmodo

Проблема в том, что мужчина взял собаку из приюта, а кастрированным псам ставят клеймо в районе паха — чтобы не перепутать их с крипторхами (крипторхизм — неопущение семенников в мошонку, встречается у 10% собак).

Именно этот знак техасец набил на руке.

Друзья и знакомые Мендиолы начали подтрунивать над ним в комментариях в фейсбуке. Некоторые спрашивали, не кастрирован ли Крис, другие советовали не показывать татуировку маме.

Вскоре после публикации Мендиола удалил свой пост. Его одноклассник опубликовал скриншот записи на Reddit, а британская журналистка Холли Броквелл рассказала об истории в твиттере.

Мендиоле пришлось объясняться, после того, как пост стал вирусным. По словам мужчины, он сделал татуировку не для себя, друзей или знакомых, а для своего пса, потому что Бир — его лучший друг. Мендиола объяснил, что знает значение татуировки и даже советовался с ветеринаром насчет нее. Также техасец призвал беречь своих питомцев: не купировать им хвосты и уши и не клеймить их.