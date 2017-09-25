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Толочинский борец Никита Бычков стал бронзовым призером турнира в Латвии

26.09.2017 11:47 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
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Толочинский борец Никита Бычков стал бронзовым призером турнира в Латвии
Молодежный международный турнир по греко-римской борьбе состоялся на минувшей недели в латвийском городе Даугавпилс. Участие в нем приняли спортсмены 1998 — 2000 годов рождения из шести стран. В составе белорусской команды спор за награды вел и наш земляк Никита Бычков.

Воспитанник тренера Игоря Галузо, сегодня оттачивающий свое мастерство в республиканском училище олимпийского резерва в Минске, только-только перешел в молодежный возраст из кадетов. Тем весомее успех Никиты, сумевшего взойти на пьедестал почета, — в весовой категории до 76 килограммов он занял третье место.

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Теги: Минск
 
 
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Молодежный международный турнир по греко-римской борьбе состоялся на минувшей недели в латвийском городе Даугавпилс. Участие в нем приняли спортсмены 1998 — 2000...

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