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Толочинский борец Никита Бычков стал бронзовым призером турнира в Латвии
26.09.2017 11:47 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
Воспитанник тренера Игоря Галузо, сегодня оттачивающий свое мастерство в республиканском училище олимпийского резерва в Минске, только-только перешел в молодежный возраст из кадетов. Тем весомее успех Никиты, сумевшего взойти на пьедестал почета, — в весовой категории до 76 килограммов он занял третье место.
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