МИНСК, 26 сен — Sputnik. Вторая часть американского фильма ужасов "Оно" выйдет в прокат 6 сентября 2019 года, сообщили во вторник американские издания со ссылкой на киностудию Warner Bros.



© AP/ Francois Mori За что все любят Стивена Кинга?

Фильм "Оно" — экранизация одноименного романа американского писателя Стивена Кинга. Лента вышла в прокат в начале сентября 2017-го и побила рекорд по кассовым сборам среди фильмов рейтинга 16+ и хорроров. Тепло приняли "Оно" и большинство кинокритиков.

В ленте рассказана история лишь первой части одноименного романа Кинга. Второй фильм, в котором уже взрослые герои будут вынуждены сразится с хтоническим злом в лице клоуна-убийцы Пеннивайза, должен выйти 6 сентября 2019 года.

По предварительным данным, в режиссерское кресло вернется Андрес Мускетти — его называют одним из самых перспективных голливудских молодых режиссеров. Пока неизвестно, займется ли он до выхода "Оно 2" другими работами.

Также пока нет подтверждения и касательно того, кто исполнит роль Пеннивайза. В вышедшем в 2017 году "Оно" эту роль исполнил шведский актер Билл Скарсгорд, за что мгновенно стал любимчиком социальных сетей и получил высокие оценки от некоторых экспертов.