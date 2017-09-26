Максу Коржу разрешили выступить с концертом в Киеве

МИНСК, 26 сен – Sputnik. Белорусскому реперу Максу Коржу разрешили провести концерт в Киеве – Служба безопасности Украины сняла с него ограничение на въезд в страну.



© Sputnik/ Рамиль Ситдиков Максу Коржу запретили въезд в Украину

Коржу запретили посещать Украину в феврале 2016 года, тогда исполнителю пришлось отменить пять концертов.

"Снятие запрета на въезд в Украину для меня было неожиданностью. Особо на правосудие я никогда не рассчитывал, но не мог сидеть сложа руки. И спустя время я все-таки был услышан", – написал Корж на своей странице в Instagram.

Он также отметил, что в Украине его как исполнителя знают не первый год. "Я никогда умышленно не представлял никакой угрозы безопасности этой страны, наоборот – всегда со всей душой и сейчас желаю скорейшего мира и благополучия", – сообщил певец.