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Кэмерон начал снимать фильмы-продолжения "Аватара"

26.09.2017 20:16 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 сен – Sputnik. Известный голливудский кинорежиссер Джеймс Кэмерон начал съемки продолжений фильма "Аватар", сообщило издание Deadline.

Кэмерон начал снимать фильмы-продолжения "Аватара"
© Flickr/ Rego Korosi
Режиссер Кэмерон анонсировал четыре сиквела "Аватара"

Планируется, что будет снято четыре сиквела, тогда как ранее речь шла о трех фильмах. Такое решение было принято, так как продолжение "Аватара" в итоге не укладывается в рамки трилогии.

Все четыре картины будут снимать одновременно, а их общий бюджет составит более миллиарда долларов США.

Вторая часть "Аватара" выйдет на широкий экран в рождественскую неделю 2020 года. Последующие премьеры запланированы на 2021, 2024 и 2025-й годы.

Первый фантастический фильм "Аватар" Кэмерона, снятый в Новой Зеландии, вышел в прокат в 2009 году. Картина получила три премии "Оскар" и два "Золотых глобуса". Общая сумма сборов по всему миру составила рекордные на тот момент 2,8 миллиарда долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Вторая часть "Аватара" выйдет на широкий экран в рождественскую неделю 2020 года.

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