В рамках прошедшего на минувшей неделе кинофорума стран СНГ "Минск-2017" Беларусь посетил и руководитель компании "Централ Партнершип" Павел Степанов. С главой дистрибьютора и производителя большого числа российских фильмов корреспондент Sputnik Евгений Казарцев поговорил о предвзятости зрителей и разнице между артхаусом и коммерческим кино.



© Sputnik/ Екатерина Чеснокова Сергей Безруков о съемках в Беларуси: кормят вкусно и пробок нет

О разнице между артхаусом и коммерческим кино

"Я считаю, что жесткой границы между артхаусом и коммерческим кино уже нет. Все зависит от фильма. Бывают такие артхаусные фильмы, которые собирают столько же или больше, чем те, которые планировались как коммерческие. Да, это случается достаточно редко, но это не один-два случая", — рассказал Степанов.

Из этого "Централ Партнершип" исходит и участвуя в организации подобных кинофорумов. Для компании главное — пропагандировать отечественное кино, однако в том числе и фильмы массовые.

"Мы не конкурируем в этом плане с фестивалем "Листопад", где занимаются настоящим искусством. Мы просто показываем и привлекаем к нашему кино", — отметил собеседник Sputnik.



© Фото: Централпартнершип На съемках фильма "Викинг"

О предвзятости к российскому кино и "Викинге"

Продюсер признал существование предвзятости зрителей к отечественному кино. При этом Степанов не думает, что нужно убеждать зрителей изменить свое мнение. "Мне кажется, зритель должен сам осознать, что ему хочется сходить на конкретную ленту", — отметил он.

Привлекать к фильмам можно при помощи пиара и создавать не совсем естественный ажиотаж вокруг него, но в "Централ Партнершип" надеются на естественный интерес — к трейлеру, рассказанной истории и подобному.

После выхода фильма "Викинг" в начале этого года многие критиковали ленту за некорректные с точки зрения истории сюжетные повороты и обстоятельства, однако и в этом вопросе продюсер нашел положительную сторону.

"Когда я читал отзывы по поводу "Викинга" меня порадовало огромное количество ссылок на "Повесть временных лет". Люди приводили прямые цитаты из нее — значит, они действительно после фильма открыли и прочитали. Для меня это — огромный плюс", — сказал Степанов.



© Sputnik/ Екатерина Чеснокова Продюсер Анатолий Максимов, актер Данила Козловский и продюсер картины, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на премьере фильма Андрея Кравчука "Викинг"

Тогда же Степанов понял, что отношение к российскому кино у зрителей предвзятое — более взыскательное и требовательное.

"И я читал все эти отзывы, о несоответствии истории, с призывами не идти на ленту. Сел для интереса посмотреть американский фильм "Гладиатор", где римский император вышел биться на ристалище… И какое количество восторженных отзывов! Да, к истории никакого отношения не имеет, но все в восторге", — констатировал глава "Централ Партнершип".

О новом проекте — "Легенда о Коловрате"

Уже в ноябре на экраны выйдет новый фантастический боевик — "Легенда о Коловрате", созданный на основе сказаний о героической защите Руси от хана Золотой Орды.

"Я уверяю: вы увидите там очень интересную историю, которая вам близка. История подвига и любви создана с помощью необычайной современной компьютерной графики. И близка она, история из "Коловрата", и российскому, и белорусскому зрителю — ведь это часть общей истории и мифологии", — сказал собеседник Sputnik.

После выхода трейлера картины многие раскритиковали ее за спецэффекты — в социальных сетях их назвали устаревшими и нелепыми. Но продюсер заверяет: он всем доволен.

"Не могу согласиться с теми, кто считает графику неудачной, ведь это "Легенда о Коловрате", ключевое слово здесь — легенда. Что такое легенда? Деревья были большими, трава зеленее", — ответил Степанов.

О разнице между белорусским и российским зрителем

"Централ Партнершип" занимается не только созданием и прокатом российского кино, но и "возит" в страны СНГ многие западные фильмы.

"Конечно, в разных городах смотрят фильмы по-разному. И разница есть не только между Беларусью и Россией, но и между разными городами РФ. Иногда один и тот же фильм показывает совершенно разные результаты даже внутри одной страны. Все зависит не только от интересов и ментальности зрителей, но банально и от инфраструктуры. Фильм, успешный в России, может совершенно не пойти для белорусского зрителя — и это нормально", — заключил руководитель компании.