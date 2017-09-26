|
Ди Каприо сыграет Рузвельта в картине Мартина Скорсезе
27.09.2017 09:43 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 сен – Sputnik. Популярный американский актер Леонардо Ди Каприо сыграет 26-го президента США Теодора Рузвельта, сообщило издание Empire Magazine.
Автором сценария стал Скотт Блум, режиссером фильма выступит Мартин Скорсезе, который уже работает вместе с Ди Каприо над несколькими картинами, в том числе "Убийцы цветочной луны", которая должна выйти на экран в 2019 году.
Биография Рузвельта достойна экранизации – родившись в Нью-Йорке в семье торговца, будущий президент рос болезненным ребенком и из-за этого долгое время обучался дома. С детства он много путешествовал, побывал и на Дальнем Востоке и в Европе. До Белого Дома он был главой полиции Нью-Йорка и даже поучаствовал в военных действиях на Кубе во время испано-американской войны. На президентском посту Рузвельт провел два срока.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Биографический фильм о Теодоре Рузвельте может стать первым совместным проектом киностудии Paramount Pictures и компании Ди Каприо.
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии