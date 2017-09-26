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Критики оценили новую книгу Пелевина

27.09.2017 10:11 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 сен — Sputnik. Литературные критики положительно оценили вышедший накануне новый роман российского писателя Виктора Пелевина, однако есть и негативные отзывы.

Критики оценили новую книгу Пелевина
© Sputnik/ Илья Питалев
Тест: кто вы из романов Виктора Пелевина

"iPhuck 10" — 15-й роман российского писателя Виктора Пелевина, самого популярного постмодерниста современной русской литературы. В центре сюжета новой книги автора — история литературно-полицейского алгоритма Порфирия Петровича, "русской Siri".

Новый роман Пелевина вышел в издательстве "Эксмо" 26 сентября и уже получил ряд отзывов от литературных критиков. Так, Галина Юзефович назвала "iPhuck 10" лучшим романом Пелевина за десять лет, положительных отзывов книга удостоилась и от многих других "профессиональных читателей", хотя сам писатель в книге достаточно резко отозвался обо всех критиках.

Есть и негативные отзывы на новый роман Пелевина — некоторые считают, что он "пытается угнаться за трендами". Впрочем, спрос на книгу все равно высокий — на днях она поступит в книжные магазины. Скачать "iPhuck 10" нельзя — издательство активно борется с пиратством и требует блокировать электронные книги Пелевина в бесплатном доступе.

Уже известна и приблизительная цена "iPhuck 10" для белорусских читателей — она составит порядка 29 рублей. До книжных магазинов Беларуси роман дойдет в первых числах октября.

 
Теги: Минск
 
 
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Скоро прочитать роман российского писателя смогут и белорусские читатели, однако цена книги "кусается" - около 29 рублей.

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