Критики оценили новую книгу Пелевина

МИНСК, 27 сен — Sputnik. Литературные критики положительно оценили вышедший накануне новый роман российского писателя Виктора Пелевина, однако есть и негативные отзывы.



© Sputnik/ Илья Питалев Тест: кто вы из романов Виктора Пелевина

"iPhuck 10" — 15-й роман российского писателя Виктора Пелевина, самого популярного постмодерниста современной русской литературы. В центре сюжета новой книги автора — история литературно-полицейского алгоритма Порфирия Петровича, "русской Siri".

Новый роман Пелевина вышел в издательстве "Эксмо" 26 сентября и уже получил ряд отзывов от литературных критиков. Так, Галина Юзефович назвала "iPhuck 10" лучшим романом Пелевина за десять лет, положительных отзывов книга удостоилась и от многих других "профессиональных читателей", хотя сам писатель в книге достаточно резко отозвался обо всех критиках.

Есть и негативные отзывы на новый роман Пелевина — некоторые считают, что он "пытается угнаться за трендами". Впрочем, спрос на книгу все равно высокий — на днях она поступит в книжные магазины. Скачать "iPhuck 10" нельзя — издательство активно борется с пиратством и требует блокировать электронные книги Пелевина в бесплатном доступе.

Каждая его новая книга — это как выход нового альбома у любимой группы. К прочтению, разумеется, обязательно #пелевин #пелевин2017 #iphuck10 Публикация от Евгений (@evgeny_d83) Сен 26 2017 в 10:49 PDT

Уже известна и приблизительная цена "iPhuck 10" для белорусских читателей — она составит порядка 29 рублей. До книжных магазинов Беларуси роман дойдет в первых числах октября.