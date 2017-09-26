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Театральный форум "ТеАрт" стартует в Минске
27.09.2017 10:47 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 сен — Sputnik. Форум театрального искусства "ТеАрт" стартует в Минске в среду и продлится по 16 октября, сообщили Sputnik организаторы мероприятия.
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
"ТеАрт" — один из самых престижных театральных фестивалей на постсоветском пространстве. В 2017-м пройдет форум уже в седьмой раз, а на сценах минских театров покажут лучшие спектакли десятка стран.
Открывается "ТеАрт" 27 сентября постановкой "Женитьба" по произведению Николая Гоголя. Спектакль открытия в Минск привезли латвийские театралы из Лиепайского театра.
Продлятся показы спектаклей в рамках форума вплоть до 16 октября. Специально для знакомства с самыми громкими постановками Беларуси, России, Латвии, Франции, Словении, Италии и других стран в белорусскую столицу приедут поклонники театра не только из разных городов республики, но и сопредельных государств.
Большинство билетов на постановки в рамках "ТеАрта" уже раскуплены — в том числе и на получившие премии "Золотая маска" спектакли "Макс Блэк, или 62 способа подпереть голову рукой" и "Иванов".
В рамках форума "ТеАрт" зрители знакомятся не только с классическим театральным искусством, но и авангардным: экспериментальными постановками и оригинальной сценографией.
Организовывает мероприятие компания "Арт Корпорейшн", которая также занимается престижным кинофестивалем "Лiстапад".
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Билеты на многие спектакли, в том числе и на получившие "Золотую маску", уже раскуплены.
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