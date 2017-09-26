ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Платья, украшения, балетки и даже пудреница. В Лондоне распродают вещи Одри Хепберн

27.09.2017 11:38 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Лондоне выставлены на аукцион вещи звезды фильма «Завтрак у Тиффани». 500 лотов c личными вещами иконы стиля Одри Хепберн выставил на продажу аукционный дом Christie’s. Поклонники актрисы могут приобрести голубое коктейльное платье от любимого модельера Хепберн Юбера де Живанши, плащ от Burberry, маску для сна, пудреницу с пуховкой из лебяжьего пуха от Cartier, туфли-балетки и украшения, которые любила актриса.


Одри Хепберн в роли Холли Голайтли в фильме «Завтрак у Тиффани». Фото: Paramount Pictures

Аукцион уже идет онлайн с 19 сентября, завершится он 3 октября. 27 сентября желающие могут поучаствовать в тограх вживую в Лондоне.


Коктейльные платья актрисы. Фото: Reuters

Перед аукционом прошла выставка, куда пришло много молодежи, для которых актриса является эталоном вкуса.


Тиара актрисы. Фото: Reuters

Фото: Reuters

Вещи актрисы предоставили ее сыновья — Шон Хепберн Феррер и Лука Дотти, они же и были инициаторами аукциона.


Сын актрисы Шон Хепберн Феррер на выставке ее вещей. Фото: Reuters

Среди экспонатов — рабочий сценарий комедии «Завтрак у Тиффани» с Хепберн в главной роли, который снял американский режиссер Блэйк Эдвардс в 1961 году. За этот лот планируется выручить около 100 тысяч евро.


Работник выставки показывает рабочий сценарий комедии «Завтрак у Тиффани» с пометками, сделанными рукой Одри Хепберн. Фото: Reuters

Вырученные средства передадут в благотворительный детский фонд имени актрисы.


Фото: Reuters
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лондоне выставлены на аукцион вещи звезды фильма "Завтрак у Тиффани". 500 лотов c личными вещами иконы стиля Одри Хепберн выставил на продажу аукционный дом Christie's.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Театральный форум "ТеАрт" стартует в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика