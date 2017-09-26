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Платья, украшения, балетки и даже пудреница. В Лондоне распродают вещи Одри Хепберн
27.09.2017 11:38 — Новости Культуры | Tut.by
В Лондоне выставлены на аукцион вещи звезды фильма «Завтрак у Тиффани». 500 лотов c личными вещами иконы стиля Одри Хепберн
Аукцион уже идет онлайн с 19 сентября, завершится он 3 октября. 27 сентября желающие могут поучаствовать в тограх вживую в Лондоне.
Перед аукционом прошла выставка, куда пришло много молодежи, для которых актриса является эталоном вкуса.
Вещи актрисы предоставили ее сыновья — Шон Хепберн Феррер и Лука Дотти, они же и были инициаторами аукциона.
Среди экспонатов — рабочий сценарий комедии «Завтрак у Тиффани» с Хепберн в главной роли, который снял американский режиссер Блэйк Эдвардс в 1961 году. За этот лот планируется выручить около 100 тысяч евро.
Вырученные средства передадут в благотворительный детский фонд имени актрисы.
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В Лондоне выставлены на аукцион вещи звезды фильма "Завтрак у Тиффани". 500 лотов c личными вещами иконы стиля Одри Хепберн выставил на продажу аукционный дом Christie's.
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