Платья, украшения, балетки и даже пудреница. В Лондоне распродают вещи Одри Хепберн

В Лондоне выставлены на аукцион вещи звезды фильма «Завтрак у Тиффани». 500 лотов c личными вещами иконы стиля Одри Хепберн выставил на продажу аукционный дом Christie’s. Поклонники актрисы могут приобрести голубое коктейльное платье от любимого модельера Хепберн Юбера де Живанши, плащ от Burberry, маску для сна, пудреницу с пуховкой из лебяжьего пуха от Cartier, туфли-балетки и украшения, которые любила актриса.



Одри Хепберн в роли Холли Голайтли в фильме «Завтрак у Тиффани». Фото: Paramount Pictures

Аукцион уже идет онлайн с 19 сентября, завершится он 3 октября. 27 сентября желающие могут поучаствовать в тограх вживую в Лондоне.



Коктейльные платья актрисы. Фото: Reuters

Перед аукционом прошла выставка, куда пришло много молодежи, для которых актриса является эталоном вкуса.



Тиара актрисы. Фото: Reuters



Фото: Reuters

Вещи актрисы предоставили ее сыновья — Шон Хепберн Феррер и Лука Дотти, они же и были инициаторами аукциона.



Сын актрисы Шон Хепберн Феррер на выставке ее вещей. Фото: Reuters

Среди экспонатов — рабочий сценарий комедии «Завтрак у Тиффани» с Хепберн в главной роли, который снял американский режиссер Блэйк Эдвардс в 1961 году. За этот лот планируется выручить около 100 тысяч евро.



Работник выставки показывает рабочий сценарий комедии «Завтрак у Тиффани» с пометками, сделанными рукой Одри Хепберн. Фото: Reuters

Вырученные средства передадут в благотворительный детский фонд имени актрисы.



Фото: Reuters