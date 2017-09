Британские актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли, сыгравшие в сериале «Игра престолов» Джона Сноу и одичалую Игритт, женятся. Пара сообщила о помолвке в лондонской газете The Times.

«Мистер К. К. Харингтон и мисс Р. Е. Лесли. Объявлена помолвка между Китом, младшим сыном Дэвида и Деборы Харингтон из Вустершира, и Роуз, средней дочерью Себастиана и Кэнди Лесли из Абердиншира», — говорится в объявлении, которое размещено в разделе «Предстоящие браки».