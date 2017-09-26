Британские актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли, сыгравшие в сериале «Игра престолов» Джона Сноу и одичалую Игритт, женятся. Пара сообщила о помолвке в лондонской газете The Times.



Фото: Reuters

«Мистер К. К. Харингтон и мисс Р. Е. Лесли. Объявлена помолвка между Китом, младшим сыном Дэвида и Деборы Харингтон из Вустершира, и Роуз, средней дочерью Себастиана и Кэнди Лесли из Абердиншира», — говорится в объявлении, которое размещено в разделе «Предстоящие браки».

There’s going to be a Game of Thrones wedding pic.twitter.com/8UGGMCh9GH — Elliot Wagland (@elliotwagland) 27 сентября 2017 г.

Таблоид The Sun сообщил , что анонимный источник, близкий к паре, подтвердил помолвку. По его словам, Харингтон давно собирался жениться на Лесли, но хотел, чтобы сначала они купили дом и обосновались в нем.

Публикация от Rose Leslie (@roseleslie_got) Авг 29 2017 в 8:55 PDT

Актеры познакомились на съемках «Игры престолов», они встречаются с 2012 года. В «Игре престолов» Харингтон и Лесли сыграли пару.