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Джон Сноу и одичалая Игритт из "Игры престолов" дали объявление в газете. Они женятся!

27.09.2017 13:18 — Новости Культуры | Tut.by  
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Британские актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли, сыгравшие в сериале «Игра престолов» Джона Сноу и одичалую Игритт, женятся. Пара сообщила о помолвке в лондонской газете The Times.


Фото: Reuters

«Мистер К. К. Харингтон и мисс Р. Е. Лесли. Объявлена помолвка между Китом, младшим сыном Дэвида и Деборы Харингтон из Вустершира, и Роуз, средней дочерью Себастиана и Кэнди Лесли из Абердиншира», — говорится в объявлении, которое размещено в разделе «Предстоящие браки».

Таблоид The Sun сообщил, что анонимный источник, близкий к паре, подтвердил помолвку. По его словам, Харингтон давно собирался жениться на Лесли, но хотел, чтобы сначала они купили дом и обосновались в нем.

Актеры познакомились на съемках «Игры престолов», они встречаются с 2012 года. В «Игре престолов» Харингтон и Лесли сыграли пару.

 
 
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Харингтон давно собирался жениться на Лесли, но хотел, чтобы сначала они купили дом и обосновались в нем.

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