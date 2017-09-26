|
Джон Сноу и одичалая Игритт из "Игры престолов" дали объявление в газете. Они женятся!
27.09.2017 13:18 — Новости Культуры | Tut.by
Британские актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли, сыгравшие в сериале «Игра престолов» Джона Сноу и одичалую Игритт, женятся. Пара сообщила о помолвке в лондонской газете The Times.
«Мистер К. К. Харингтон и мисс Р. Е. Лесли. Объявлена помолвка между Китом, младшим сыном Дэвида и Деборы Харингтон из Вустершира, и Роуз, средней дочерью Себастиана и Кэнди Лесли из Абердиншира», — говорится в объявлении, которое размещено в разделе «Предстоящие браки».
Таблоид The Sun
Актеры познакомились на съемках «Игры престолов», они встречаются с 2012 года. В «Игре престолов» Харингтон и Лесли сыграли пару.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Харингтон давно собирался жениться на Лесли, но хотел, чтобы сначала они купили дом и обосновались в нем.
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии