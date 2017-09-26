Заслуженная артистка Республики Беларусь Оксана Волкова открыла сезон в «Метрополитен-опера», исполнив партию Джульетты в оперном шедевре Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана». Об этом сообщила пресс-служба Большого театра.

Премьера нового спектакля на престижной сцене в постановке известного дирижера, музыкального директора Канадской оперной компании Иоханнеса Дебуса и режиссера Бартлетта Шера, которого «Нью-Йорк таймс» назвала «одним из самых оригинальных и захватывающих режиссеров не только в американском театре, но и в международном мире оперы», состоялась 26 сентября.



Фото: пресс-служба Большого театра Беларуси

Оксана Волкова будет петь девять спектаклей. Главную партию поэта Гофмана исполняет блестящий итальянский тенор Витторио Григоло, выступающий на сценах «Ла Скала», «Ковент-Гарден» и других. В премьерном спектакле «Метрополитан-опера» также приняли участие Эрин Морли (Олимпия), Анита Хартинг (Антония / Стела), а также Тара Эрот, Кристоф Мортанье, Лоран Наури.

Участие в «Сказках Гофмана» Оффенбаха — не первое выступление белорусской оперной дивы в легендарном «Мет». Ее дебют на нью-йоркской сцене состоялся в январе 2013 года в спектакле «Риголетто» Джузеппе Верди. Партнерами Оксаны Волковой по сцене тогда стали мировые звезды: Диана Дамрау, Желько Лучич, Петр Бечала.

Затем Оксана Волкова была приглашена принять участие в открывающем новый театральный сезон в «Метрополитен-опера» премьерном спектакле «Евгений Онегин» Петра Чайковского, где она исполнила партию Ольги на одной сцене с известной во всем мире Анной Нетребко в роли Татьяны. После премьеры ценители оперы со всего мира смогли увидеть прямую трансляцию этого спектакля в рамках грандиозного проекта The Met: Live in HD. В 2015 году на сцене этого же театра певица приняла участие в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича.

Помимо «Метрополитен-опера», белорусская певица выступает на престижнейших площадках России, Европы, Латинской Америки — Большом театре России, миланском «Ла Скала», Оперном театре Ниццы, театре «Массимо» в Палермо, «Сан Карло» в Неаполе, театре «Колон» в Буэнос-Айресе, Баварской, Рижской опере, а также в Китае, Японии и др.