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Белоруска Оксана Волкова спела на открытии сезона в Метрополитен-опера

27.09.2017 15:24 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 сен — Sputnik. Оперная звезда из Беларуси Оксана Волкова открыла сезон в "Метрополитен-опера", исполнив партию Джульетты в оперном шедевре Жака Оффенбаха "Сказки Гофмана".

Белоруска Оксана Волкова спела на открытии сезона в Метрополитен-опера
© Фото: oksanavolkova.com
Белорусская певица завершила театральный сезон в "Ла Скала"

Премьера нового спектакля состоялась 26 сентября. Его поставили известный дирижер, музыкальный директор Канадской оперной компании Иоханнес Дебус и режиссер Бартлетт Шер.  

Главную партию поэта Гофмана исполняет блестящий итальянский тенор Витторио Григоло, выступающий на сценах "Ла Скала", "Ковент-Гарден" и других известных мировых подмостках.

Участие в "Сказках Гофмана" Оффенбаха — не первое выступление белорусской оперной дивы в легендарном Мете (так иногда называют прославленную сцену — Sputnik). Ее дебют на нью-йоркской сцене состоялся в январе 2013 года в спектакле "Риголетто" Джузеппе Верди.

Затем  Оксана Волкова была приглашена принять участие в открывающем новый театральный сезон в "Метрополитен-опера" премьерном спектакле "Евгений Онегин" Петра Чайковского, где она исполнила партию Ольги на одной сцене с известной во всем мире Анной Нетребко в роли Татьяны.

После премьеры ценители оперы со всего мира смогли увидеть прямую трансляцию этого спектакля в рамках грандиозного проекта The Met: Live in HD.

В 2015 году на сцене этого же театра певица  приняла участие в спектакле "Леди Макбет Мценского уезда" Дмитрия Шостаковича.

Помимо "Метрополитен-опера", белорусская певица выступает на престижнейших площадках России, Европы, Латинской Америки — Большом театре России, миланском "Ла Скала", Оперном театре Ниццы, театре "Массимо" в Палермо, "Сан Карло" в Неаполе, театре "Колон" в Буэнос-Айресе, Баварской, Рижской опере, а также в Китае, Японии и др.

В рамках нынешнего сезона Оксана Волкова будет петь девять спектаклей.

 
Теги: Минск
 
 
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Оперная певица выступает на сцене нью-йоркского "Метрополитен-опера" не впервые, но до нее белорусам не доводилась петь на легендарной сцене.

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Белорусская оперная дива открыла сезон в "Метрополитен-опера"
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