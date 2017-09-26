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Белоруска Оксана Волкова спела на открытии сезона в Метрополитен-опера
27.09.2017 15:24 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 сен — Sputnik. Оперная звезда из Беларуси Оксана Волкова открыла сезон в "Метрополитен-опера", исполнив партию Джульетты в оперном шедевре Жака Оффенбаха "Сказки Гофмана".
Премьера нового спектакля состоялась 26 сентября. Его поставили известный дирижер, музыкальный директор Канадской оперной компании Иоханнес Дебус и режиссер Бартлетт Шер.
Главную партию поэта Гофмана исполняет блестящий итальянский тенор Витторио Григоло, выступающий на сценах "Ла Скала", "Ковент-Гарден" и других известных мировых подмостках.
Участие в "Сказках Гофмана" Оффенбаха — не первое выступление белорусской оперной дивы в легендарном Мете (так иногда называют прославленную сцену — Sputnik). Ее дебют на нью-йоркской сцене состоялся в январе 2013 года в спектакле "Риголетто" Джузеппе Верди.
Затем Оксана Волкова была приглашена принять участие в открывающем новый театральный сезон в "Метрополитен-опера" премьерном спектакле "Евгений Онегин" Петра Чайковского, где она исполнила партию Ольги на одной сцене с известной во всем мире Анной Нетребко в роли Татьяны.
После премьеры ценители оперы со всего мира смогли увидеть прямую трансляцию этого спектакля в рамках грандиозного проекта The Met: Live in HD.
В 2015 году на сцене этого же театра певица приняла участие в спектакле "Леди Макбет Мценского уезда" Дмитрия Шостаковича.
Помимо "Метрополитен-опера",
В рамках нынешнего сезона Оксана Волкова будет петь девять спектаклей.
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Оперная певица выступает на сцене нью-йоркского "Метрополитен-опера" не впервые, но до нее белорусам не доводилась петь на легендарной сцене.
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