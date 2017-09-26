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Фестиваль молдавского вина проведут в Минске

27.09.2017 16:22 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 сен — Sputnik. Фестиваль молдавского вина пройдет в субботу 30 сентября на площадке у Верхнего города в Минске, сообщили в Мингорисполкоме.

Все лето в центре белорусской столицы проходили фестивали национальных культур: литовской, шведской, грузинской, еврейской и других. Финальным аккордом станет праздник молдавского вина 30 сентября.

На площадке у ратуши в субботу обещают создать атмосферу молдавской деревни, где будут угощать национальными блюдами и дегустировать сорта молдавских вин. Представят здесь десять винодельческих компаний Молдовы.

Торжественно фестиваль откроется в 13:00, однако принять участие в дегустациях национальных напитков смогут лишь взрослые.

Кроме вина обещают организаторы возможность познакомиться с традициями молдаван, разучить национальные танцы, научиться выпекать по национальным рецептам пироги и другие блюда.

Обещают на фестивале также молдавскую поэзию, музыку и вечеринку после заката.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Праздник молдавского вина станет последним из дней национальных культур в этом году.

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