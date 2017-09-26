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"Игру престолов" назвали лучшим сериалом последних десятилетий

27.09.2017 16:46 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 сен — Sputnik. Американский фэнтези-телесериал "Игра престолов" назван лучшим телепроектом последних двух десятков лет по версии популярного кинопортала Rotten Tomatoes.

Рейтинг создавали на основе отзывов зрителей, уровня "свежести" и рецензиях критиков. Всего в список лучших сериалов последних 20 лет вошли 40 проектов.

"Игру престолов" назвали лучшим сериалом последних десятилетий
CC BY 2.0 / Peter Pham / the_big_bang_theory_leonard_hofstadter_penny_sheldon_cooper_57647_1920x1200
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Так, лучшим сериалом назвали "Игру престолов" — у фэнтези-саги 95% положительных отзывов зрителей. Также в тройку входят "Во все тяжкие" и "Теория большого взрыва".

В топ-10, кроме указанных сериалов, попали "Друзья", "Сайнфилд", "Закон и порядок", Аббатство Даунтон", "Западное крыло", "Доктор Кто" и "Баффи — истребительница вампиров".

Популярные "Секретные материалы", "Шерлок", "Клан Сопрано", "Скорая помощь" и "Безумцы" также вошли в рейтинг, однако занимают более низкие места. Замыкает список американский вестерн "Дэдвуд".

Рейтинг Rotten Tomatoes во многом противоречит итогам награждения премией "Эмми" и другими профессиональными наградами. Что примечательно, аналогичный рейтинг, но составленный русскоязычными пользователями на "Кинопоиске", заметно отличается от американского.

 
Теги: Минск
 
 
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В тройку лучших сериалов последних 20 лет также попали "Во все тяжкие" и "Теория большого взрыва".

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