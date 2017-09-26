Фестиваль Башмета: скрипка Страдивари и концерт для беременных

МИНСК, 7 сен — Sputnik. Международный фестиваль Юрия Башмета пройдет в Минске в двенадцатый раз. Фестиваль откроется 27 сентября в Большом концертном зале филармонии, в предыдущие годы открытие традиционно проходило во Дворце Республики. В этом году на открытии народный артист СССР и России Юрий Башмет будет выступать вместе с Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия", в состав которого входит почти сто музыкантов.

А 4 октября пройдет гала-концерт с рядом любимых ценителями музыкантов — аккордеонистки Ксении Сидоровой, виолончелиста Давида Герингаса, итальянского флейтиста Массимо Мерчелли в сопровождении East-West Chamber Orchestra, в который вошли лучшие музыканты из России, Беларуси, стран Балтии, Германии и других стран Восточной и Западной Европы. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра — Ростислав Кример, по приглашению которого в Минск и приезжают музыканты с мировым именем.

5 октября в концертном зале "Верхний город" пройдет "бэби-концерт" "Музыка твоего сердца" специально для мам и малышей и женщин на поздних сроках беременности.

"Известно ведь, что, начиная с 32-й недели, ребенок в утробе матери способен запоминать музыку и узнавать ее после появления на свет", — пояснили организаторы.

А венскую классику можно будет послушать 8 октября в рамках концерта "Легенда на скрипке Страдивари". На прославленной скрипке сыграет Юлиан Рахлин, который прежде не выступал в белорусской столице.