Что делала в Милане Синди Кроуфорд. 7 самых громких показов недели моды в Милане

Неделю моды в Милане уже давно перестали воспринимать как череду обычных показов одежды. Теперь каждая коллекция — это диалог дизайнера со зрителем, а платья и юбки — лишь инструмент. На подиумы вернулись 90-е, модные шоу превращаются в театральные представления. Какие спектакли устраивали дизайнеры в этом году, читайте в материале «Газеты.Ru».



Карла Бруни, Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Хелена Кристенсен во время показа коллекции Versace на Неделе моды в Милане, 22 сентября 2017 года. Фото: Reuters

В этом году исполнилось ровно 20 лет со дня убийства Джанни Версаче. Отдать дань памяти легендарному кутюрье решили даже сценаристы сериала «Американская история преступлений». В начале 2018 года на экраны выйдет новый сезон, раскрывающий тайны одного из самых громких убийств 90-х. По слухам, смерть Джанни в сериале представлена не самым лучшим образом, поэтому сестра покойного, Донателла Версаче, решила исправить недочет. Главной целью прошедшего показа стало напомнить общественности, какой вклад внес ее брат в мир высокой моды, а не каким образом он ушел из жизни.

Дефиле проходило в миланском музее Триеннале. Чтобы рассказать публике о знаковых творениях дома Versace, Донателла собрала рисунки из архивов 1991—1995 годов и переосмыслила их в виде принтов новой коллекции. Так, привычные фасоны блуз, брюк, платьев и пиджаков украсили изображения обложек Vogue, декор с элементами барокко, религиозные мотивы, животные и бабочки.

Представленные на подиуме наряды были скомбинированы по тематическим группам, каждая из которых представляла собой капсульную коллекцию. Так у покупателей появилась возможность приобрести вещи, связанные с наиболее важным, на их взгляд, периодом деятельности бренда.

Финал показа стал самой обсуждаемой частью шоу. На подиуме появились легендарные модели 90-х Наоми Кемпбелл, Клаудиа Шиффер, Синди Кроуфорд, Хелена Кристенсен, Карла Бруни, одетые в золотые обтягивающие платья. Почти все манекенщицы давно перестали участвовать в показах, поэтому их совместное появление на подиуме стало сенсацией в мире высокой моды и данью творчеству Джанни Версаче.

Gucci



Показ Gucci в рамках Недели моды в Милане, сентябрь 2017 года Фото: Stefano Rellandini/Reuters

То, что шоу будет впечатляющим, гости заранее знали — креативный директор дома Алессандро Микеле давно перевел дом Gucci на новый уровень. Все началось уже с приглашений — вместо привычных бумажных открыток их ждал оловянный ящик, декорированный оккультными символами в готическом стиле. Внутри был миниатюрный набор черных свечей и упаковка спичек с надписью Gypnotism.

Сам показ заставил зрителей еще больше понервничать. Заняв места, часть гостей обнаружила, что сидит по соседству с мумией. В пространстве, напоминающем ангар, он воссоздал греческие и римские статуи, изображения египетских богов и фрагменты ацтекского храма.

Новая коллекция Gucci оказалась очень разноплановой: леопардовые шубы, бархатные пиджаки из 80-х, английский твид, принты с отсылкой к Disney и Sega, поясные сумки и множество вариаций на тему оттенков из категории «вырви глаз». А еще Алессандро Микеле выказал уважение к поп-звездам XX века. Так, дружба с Элтоном Джоном выразилась в кожаном костюме с музыкальными нотами, куртке с молниями и помпонами, и фиолетовых блестках — это ключевые акценты образа музыканта.

Второй источник вдохновения — выставка одежды герцогов Девонширских, которую спонсировал бренд Gucci. Одним из элементов коллекции стал свитер Эндрю Девонширского с надписью «Never Marry a Mitford», который дизайнер несколько видоизменил под текущие тенденции.

Prada

Весенняя коллекция Prada буквально кричала: пришло время убрать девчачьи игрушки и стать воинственными. По словам самой Миуччи Прада, она хочет изменить мир и сделать это крайне практично — через одежду.



Показ Prada в рамках Недели моды в Милане, сентябрь 2017 года Фото: Stefano Rellandini/Reuters

В эпоху, когда правам женщин по-прежнему угрожает множество опасностей, такой посыл стал очень актуальным.

Сама коллекция отражала работу женщин-карикатуристок и современных художников. «Мне показалась вдохновляющей идея, что, взяв в руки карандаш, можно рассказать свою жизнь», — объяснила свою задумку Миуччи Прада. Так, на подиуме была представлена коллекция, в основу которой легла печать на пустом холсте: пальто, куртки, пиджаки, укороченные брюки были специально декорированы грубыми складками.

Fendi

В новом сезоне Карл Лагерфельд для Fendi исследует все грани треугольника. Геометрическая фигура прослеживает в вырезах блуз и пиджаков, силуэтах юбок, выступает акцентом на плечах и служит главным принтом коллекции. Корни идеи уходят в итальянский футуризм — движение в искусстве начала XX века, которое отражало культ машинной эпохи.



Показ Fendi в рамках Недели моды в Милане, сентябрь 2017 года Фото: Alessandro Garofalo/Reuters

Ядром коллекции стала работа с мехом и кожей.

Так, на подиуме были представлены меховые бомберы и пальто, а так же плащи и юбки из кожи.

Bottega Venetta

Показ Bottega Venetta проходил в дворце Милана Palazzo Archinto. Место было выбрано не случайно: когда-то здание было домом итальянской аристократии, сейчас же это женский пансионат, в стенах которого витает чувство надежды на будущее. Как отметил креативный директор бренда Томас Майер, мировые перспективы выглядят довольно мрачно, поэтому в новом сезоне стоит сделать ставку на работу с цветом и украшениями. Так в коллекции появились терракотовые замшевые пальто и желтые куртки, шелковые брюки с лампасами, ярко голубые бомберы и блузы с длинной бахромой.



Показ Bottega Veneta в рамках Недели моды в Милане, сентябрь 2017 года Фото: Stefano Rellandini/Reuters

Кстати, блестки в новой коллекции Bottega Venetta стали элементом унисекс-декора. Так, на подиуме был представлен мужской бомбер нежно-розового цвета с вышивкой из страз.

Впрочем, смелые решения модный дом предлагает не только в верхней одежде — эволюция цвета коснулась и обуви. В новом сезоне Bottega Venetta предлагает мужчинам поэкспериментировать с цветовыми акцентами на обуви и отдать предпочтение ботинкам зеленого и лавандового оттенков.

Moschino

Балерины-байкерши, юбки-пачки из тюля, колготки в сетку, латекс, яркая кожа — в новом сезоне Moschino решил не изменять себе и вновь устроить на подиуме эпатажную вечеринку. Отчасти, по коллекции было заметно, что креативного директора бренда Джереми Скотта вдохновил сериал My Little Pony, знаменитый принт украшал футболки, свитшоты и брюки. Впрочем, главный сюрприз ждал зрителей в конце шоу.



Джиджи Хадид во время показа Moschino в рамках Недели моды в Милане, сентябрь 2017 года Фото: Alessandro Garofalo/Reuters

Финальный выход моделей превратился в дефиле в райском саду.

На подиуме одна за другой появлялись девушки, одетые в цветы. Например, в коллекции были платья, фасон которых напоминал лотос и черный тюльпан, наряды с акцентом на юбке — тогда подол изделия украшали десятки искусственных роз, и даже полноценные костюмы, напоминавшие цветочную клумбу.

Dolce & Gabbana

Самый большой сюрприз подготовил модный дом Dolce & Gabbana. Бренд принял решение показать свою коллекцию несколько раз, причем ни сама коллекция, ни место проведения шоу не повторялись. Самым обсуждаемым стал «секретный показ» во внутреннем дворе бара Magenta. Коллекция состояла исключительно из вечерних платьев и нарядов из линейки «haute couture». Шоу было ориентировано на поколение миллениалов (в последнее время дизайнеры бренда нередко упоминали, что собираются делать акцент в коллекциях именно на этой возрастной группе).



Показ Dolce&Gabbana в рамках Недели моды в Милане, сентябрь 2017 года Фото: Stefano Rellandini/Reuters

Видимо, именно поэтому в качестве моделей дизайнеры выбрали моделей и блогеров, которые вдохновляют возрастную группу до 25: Соня Бен Аммар, Леди Амелия Виндзор, дочери Лизы Ринны Далила Белль и Амелия Грей Хэмлин, сестра Тейлор Хилл Маккинли Хилл, Тилан Блондо, Лола Радж, дочь Стива Харви Лори Харви, сын Памелы Андерсон и Томми Ли Брэндон Томас Ли, внучка Кита Ричардса Элла Ричардс.

Каждой из участниц едва ли исполнилось двадцать.

Основная коллекция бренда Queen of Hearts имела отсылки к карточным играм и любви. По словам дизайнеров, найти любовь можно везде, что они и решили продемонстрировать на своем шоу.

Коллекция получилась очень разнообразной: здесь были юбки, декорированные принтом в виде консервных банок с надписью Amore, платья с элементами из колоды карт, черная кожа и латекс, изумрудные пайетки, цветочные мотивы, черные корсеты из 90-х и даже наряды, отражающие фруктово-овощную тему. Например, платье с принтом стручкового гороха, брюки с морковью и редисом, а также шелковые костюм с дольками апельсина.