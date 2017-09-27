Фестиваль Юрия Башмета открылся в Минске двухчасовым концертом

МИНСК, 27 сен — Sputnik. Торжественная церемония открытия XII Международного фестиваля Юрия Башмета прошла в среду в Большом концертном зале филармонии, передает корреспондент Sputnik с места событий.

В Минск Башмет прибыл со своим Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия". По информации организаторов фестиваля, порадовать белорусскую публику прибыли порядка 100 человек. Министр культуры Беларуси Борис Светлов перед концертом огласил приветственное послание главы государства Александра Лукашенко.

"С каждым годом этот праздник классического искусства с участием музыкантов мирового уровня и молодых талантливых исполнителей приумножает свои традиции, выполняя важную роль в реализации лучших образцов высокой культуры", — сказал глава Минкульта.

Юрий Башмет в свою очередь поблагодарил белорусское правительство за поддержку, отметив, что благодаря ней фестиваль существует так долго.

"А сегодня мы видим: мы нужны вам, вы нужны нам. Поэтому мы собираемся", — отметил музыкант.

Первый концерт фестиваля, двухчасовой, был посвящен творениям русского композитора Петра Чайковского. Народный артист СССР и России Маэстро Юрий Башмет выступил со своими лучшими номерами.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Концерт Юрия Башмета

Фестиваль завершится в белорусской столице 8 октября. Зрителей ждут гала-концерт с участием аккордеонистки Ксении Сидоровой, виолончелиста Давида Герингаса, итальянского флейтиста Массимо Мерчелли в сопровождении East-West Chamber Orchestra, в который вошли лучшие музыканты из России, Беларуси, стран Балтии, Германии и других стран Восточной и Западной Европы.

"Фишкой" фестиваля станет концерт серии "Легенда на скрипке Страдивари". Один из скрипачей, чье имя организаторы пока оставляют в секрете, исполнит композиции на скрипке стоимостью в десятки миллионов долларов.

Международный фестиваль Юрия Башмета проходит в Беларуси ежегодно с 2006 года.