Для любителей красоты и тех, кто проспал. Туманный осенний рассвет

Осенние рассветы наполнены не только легким морозцем, но и особым очарованием. Солнце пробивается сквозь туман, кажется, что все пробуждается медленнее, чем обычно. В последние дни рассвет смещается примерно на две минуты каждый день. Если в среду, 27 сентября, солнце всходило в 7.04, то уже сегодня — в 7.06. Мы запечатлели красивый осенний рассвет за городом для тех, кто сладко проспал его под теплым одеялом.

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