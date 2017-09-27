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В США скончался основатель Playboy Хью Хефнер

28.09.2017 07:01 — Новости Культуры | Tut.by  
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В США умер американский издатель, основатель и шеф-редактор журнала «Playboy» Хью Хефнер. Об этом сообщает Associated Press.


Хью Хефнер. Фото: Reuters

Издатель скончался в собственном доме «по естественным причинам», в окружении родных и близких. Ему был 91 год.

Журнал Playboy — один из самых известных в мире брендов. Первый номер издания вышел 51-тысячным тиражом в декабре 1953 года. Сейчас Playboy выпускается на различных языках во всем мире.

 
 
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