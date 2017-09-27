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Вива, Брижит: день рождения секс-символа 50-х

28.09.2017 08:54 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Красивая, дерзкая и яркая — в детстве она считала себя уродливой, а в школе была двоечницей. Кто бы мог подумать, что девочка с косоглазием и кривыми зубами однажды разобьет миллионы не только мужских, но и женских сердец. К слову, замуж Бардо выходила четырежды.

В юности она поступила в балетную школу, куда было невероятно тяжело попасть, и достигла там успехов. А уже в 15 лет Бардо стала любовницей сына русского дипломата. Чтобы ее не отправили на учебу в Англию, своенравная Брижит совершила попытку самоубийства — засунула голову в духовку.

В 1952 году, в 18 лет, будущая звезда впервые снялась в фильме. Всего за 21 год кинокарьеры Брижит Бардо сыграла в 48 картинах. После завершения работы в кино, звезда увлеклась политикой и благотворительностью. С 1986 года и по сей день актриса занимается защитой животных. Кроме того, Бардо убежденная вегетарианка.

В день рождения великолепной Брижит Sputnik собрал архивные фото и яркие цитаты актрисы.

 
 
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Женщина, ставшая звездой целой эпохи, 28 сентября празднует 82-й день рождения.

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