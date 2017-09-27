ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сценарий "Завтрака у Тиффани" с пометками Хепберн продали с аукциона

28.09.2017 09:58 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 сен — Sputnik. Сценарий фильма "Завтрак у Тиффани" с пометками британской актрисы Одри Хэпберн продали на аукционе Christie's за 632,7 тысячи фунтов стерлингов.

Это первый случай, когда сценарий продают за такую сумму. Предварительная оценка стоимости — эстимейт — составила 60-90 тысяч фунтов.

Готовность участников аукциона заплатить такую сумму объясняется не только пометками актрисы, но и наличием в сценарии не вошедших в картину сцен. Глава британского отделения аукциона Орландо Рок признался, что это один из его любимых лотов, когда-либо проданных на торгах личными вещами Хэпберн.

"Посмотрите, во-первых, на ее прекрасный почерк, а, во-вторых, на количество пометок. Можно взять этот сценарий и смотреть с ним фильм, и вы увидите, как она делает акцент на подчеркнутых словах, и насколько этот акцент правильный", — отметил он.

"Завтрак у Тиффани" — романтическая комедия Блэйка Эдвардса, снятая по одноименному роману Трумена Капоте. Главные роли исполнили родившаяся в Бельгии актриса Одри Хепберн и американский актер Джордж Пеппард. Сама Хепберн не сразу согласилась на эту роль, которая стала в последствии одной из самых знаковых в ее карьере, так как моральный облик эксцентричной героини провоцировал в интровертке Хепберн внутренний конфликт, однако ей удалось изобразить Холли Голайтли так, что ее образ отличался от прописанного Труменом Капоте.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Покупатель согласился заплатить за сценарий почти 633 тысячи фунтов стерлингов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Мільён асобнікаў Быкава. Якія пісьменнікі выдаваліся найбольшымі тыражамі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика