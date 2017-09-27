МИНСК, 28 сен — Sputnik. Сценарий фильма "Завтрак у Тиффани" с пометками британской актрисы Одри Хэпберн продали на аукционе Christie's за 632,7 тысячи фунтов стерлингов.

Это первый случай, когда сценарий продают за такую сумму. Предварительная оценка стоимости — эстимейт — составила 60-90 тысяч фунтов.

Готовность участников аукциона заплатить такую сумму объясняется не только пометками актрисы, но и наличием в сценарии не вошедших в картину сцен. Глава британского отделения аукциона Орландо Рок признался, что это один из его любимых лотов, когда-либо проданных на торгах личными вещами Хэпберн.

"Посмотрите, во-первых, на ее прекрасный почерк, а, во-вторых, на количество пометок. Можно взять этот сценарий и смотреть с ним фильм, и вы увидите, как она делает акцент на подчеркнутых словах, и насколько этот акцент правильный", — отметил он.

"Завтрак у Тиффани" — романтическая комедия Блэйка Эдвардса, снятая по одноименному роману Трумена Капоте. Главные роли исполнили родившаяся в Бельгии актриса Одри Хепберн и американский актер Джордж Пеппард. Сама Хепберн не сразу согласилась на эту роль, которая стала в последствии одной из самых знаковых в ее карьере, так как моральный облик эксцентричной героини провоцировал в интровертке Хепберн внутренний конфликт, однако ей удалось изобразить Холли Голайтли так, что ее образ отличался от прописанного Труменом Капоте.