В Могилеве представили сборник произведений репрессированного поэта Юлия Тавбина

Новую книгу произведений репрессированного поэта Юлия Тавбина представил в Могилевской центральной городской библиотеке председатель Белорусского ПЕН-центра Андрей Ходанович.



Слева направо: Александр Кучинский, Змитрок Поворотный, Юлий Тавбин. Фото: sb.by

«Юлий Тавбин — белорусский поэт редкого таланта и на удивление раннего творческого взросления. Он один из наиболее недооцененных фигур в отечественной литературе», — заявил Ходанович на презентации издания.

Издание увидело свет в год 80-летия трагической смерти литератора, который, учась в Мстиславском педтехникуме, был дружен с поэтами Аркадием Кулешовым и Змитроком Астапенко. Впоследствии Тавбин и Астапенко были репрессированы. Юлий Тавбин прожил только 26 лет.

Книга «Юлі Таўбін. Выбранае» содержит не только стихи, но и переводы, сделанные поэтом.

— Здесь есть Тавбин-переводчик и Тавбин-«переведенный». Здесь есть его стихи по-белорусски, и есть немецкая поэзия его любимого Генриха Гейне по-белорусски, — отметил Андрей Ходанович.

Книга вышла в Минске в конце августа в серии «Поэты планеты», которая, как отметил глава ПЕН-центра, по ценовой политике ориентирована на студенческую аудиторию. «Это малобюджетный проект», — сказал Ходанович, который выступил составителем сборника. Объем издания около ста страниц, а тираж 250 экземпляров.

После презентации перед присутствующими выступила музыкальная группа «Балтский субстрат», которая исполнила песни на стихи репрессированного поэта.

Юлий (Юдаль) Тавбин родился в 1911 году в Острогожске Воронежской губернии. Белорусский поэт, переводчик. В 1921 году переехал с родителями в Мстиславль, где окончил педагогический техникум. Был арестован в конце февраля 1933 году во время учебы в БГУ и приговорен к двум годам ссылки. Срок отбывал в Тюмени. 4 ноября 1936 года арестован повторно и этапирован в Минск, где 29 октября 1937 года приговорен к расстрелу. Место захоронения неизвестно.