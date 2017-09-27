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В Могилеве представили сборник произведений репрессированного поэта Юлия Тавбина
28.09.2017 10:27 — Новости Культуры | Tut.by
Новую книгу произведений репрессированного поэта Юлия Тавбина представил в Могилевской центральной городской библиотеке председатель Белорусского ПЕН-центра Андрей Ходанович.
«Юлий Тавбин — белорусский поэт редкого таланта и на удивление раннего творческого взросления. Он один из наиболее недооцененных фигур в отечественной литературе», — заявил Ходанович на презентации издания.
Издание увидело свет в год 80-летия трагической смерти литератора, который, учась в Мстиславском педтехникуме, был дружен с поэтами Аркадием Кулешовым и Змитроком Астапенко. Впоследствии Тавбин и Астапенко были репрессированы. Юлий Тавбин прожил только 26 лет.
Книга «Юлі Таўбін. Выбранае» содержит не только стихи, но и переводы, сделанные поэтом.
— Здесь есть Тавбин-переводчик и Тавбин-«переведенный». Здесь есть его стихи по-белорусски, и есть немецкая поэзия его любимого Генриха Гейне по-белорусски, — отметил Андрей Ходанович.
Книга вышла в Минске в конце августа в серии «Поэты планеты», которая, как отметил глава ПЕН-центра, по ценовой политике ориентирована на студенческую аудиторию. «Это малобюджетный проект», — сказал Ходанович, который выступил составителем сборника. Объем издания около ста страниц, а тираж 250 экземпляров.
После презентации перед присутствующими выступила музыкальная группа «Балтский субстрат», которая исполнила песни на стихи репрессированного поэта.
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"Юлий Тавбин - белорусский поэт редкого таланта и на удивление раннего творческого взросления. Он один из наиболее недооцененных фигур в отечественной литературе",...
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