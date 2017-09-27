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В Беларуси новый министр культуры

28.09.2017 12:51 — Новости Культуры | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Юрия Бондаря министром культуры Беларуси, до настоящего момента он работал в должности ректора Белорусского государственного университета культуры и искусств, передает БЕЛТА.


Юрий Бондарь. Фото: «Минск-Новости»

Юрию Бондарю 44 года. Окончил в 1997 году юридический факультет БГУ по специальности «правоведение», в 2007 году — Институт государственной службы Академии управления при президенте Республики Беларусь по специальности «государственное управление социальной сферой».

В 2006 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности «теория политики, история и методология политической науки» в Академии управления при президенте Беларуси. В 2009 году Юрию Бондарю присвоено ученое звание доцента по специальности «политология».

В Белорусском государственном университете культуры и искусств — с 2001 года, работал на должностях преподавателя, старшего преподавателя, доцента кафедры культурологии, первого проректора. В феврале 2013 года был назначен на должность ректора этого вуза.

В 2014 году был избран депутатом по Железнодорожному избирательному округу Минска, заместителем председателя Минского городского Совета депутатов XVII созыва.

Юрий Бондарь является автором многочисленных статей, докладов, научных публикаций, учебно-методических комплексов.

До Юрия Бондаря пост министра культуры занимал Борис Светлов — с 2012 года по настоящее время. Причины его отставки не озвучиваются.

 
Теги: Минск
 
 
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Им стал ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств.

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