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Бывший ректор института культуры Юрий Бондарь стал новым министром
28.09.2017 13:13 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 сен — Sputnik. Министром культуры Беларуси назначен ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств Юрий Бондарь.
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг произвел ряд кадровых перестановок. Так, пост министра культуры покинул Борис Светлов.
Новым главой Минкульта назначен Юрий Бондарь — до этого он работал ректором Белорусского государственного университета культуры и искусств. Бондарю 44 года, он учился на юридическом факультете БГУ и в Академии управления.
Диссертация Бондаря была посвящена теме "теория политики, история и методология политической науки". Он — кандидат политических наук.
БГУКИ Бондарь возглавлял с 2013 года. Кроме этого, он является замглавы Мингорсовета депутатов.
Предшественник Бондаря на посту главы Минкульта Борис Светлов занимал своей пост почти пять лет — с конца 2012 года.
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Пост министра вместо Бориса Светлова занял экс-ректор БГУКИ Юрий Бондарь.
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