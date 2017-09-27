Бывший ректор института культуры Юрий Бондарь стал новым министром

МИНСК, 28 сен — Sputnik. Министром культуры Беларуси назначен ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств Юрий Бондарь.



© Sputnik / Виктор Толочко Лилию Ананич на посту министра информации сменил Александр Карлюкевич

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг произвел ряд кадровых перестановок. Так, пост министра культуры покинул Борис Светлов.

Новым главой Минкульта назначен Юрий Бондарь — до этого он работал ректором Белорусского государственного университета культуры и искусств. Бондарю 44 года, он учился на юридическом факультете БГУ и в Академии управления.

Диссертация Бондаря была посвящена теме "теория политики, история и методология политической науки". Он — кандидат политических наук.

БГУКИ Бондарь возглавлял с 2013 года. Кроме этого, он является замглавы Мингорсовета депутатов.

Предшественник Бондаря на посту главы Минкульта Борис Светлов занимал своей пост почти пять лет — с конца 2012 года.