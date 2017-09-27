Не сексом единым. Интересные факты о Playboy

Легендарный мужской журнал Playboy в декабре отметит 64 года, а сегодня, 28 сентября 2017 года в возрасте 91 года умер его основатель Хью Хефнер. По этому поводу TUT.BY собрал интересные факты о журнале и его и роли в истории. Это только на первый взгляд Playboy — журнал об эффектных сексуальных девушках, но именно это издание впервые организовало первое антирасистское телешоу и отреагировало на массовое выступление «детей любви».

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