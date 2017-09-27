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Не сексом единым. Интересные факты о Playboy

28.09.2017 13:53 — Новости Культуры | Tut.by  
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Легендарный мужской журнал Playboy в декабре отметит 64 года, а сегодня, 28 сентября 2017 года в возрасте 91 года умер его основатель Хью Хефнер. По этому поводу TUT.BY собрал интересные факты о журнале и его и роли в истории. Это только на первый взгляд Playboy — журнал об эффектных сексуальных девушках, но именно это издание впервые организовало первое антирасистское телешоу и отреагировало на массовое выступление «детей любви».

 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!
 
 
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Это только на первый взгляд Playboy - журнал об эффектных сексуальных девушках, но именно это издание впервые организовало первое антирасистское телешоу и...

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