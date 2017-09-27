Новый глава Минкульта: Нам нужны новые таланты, новые звезды

Новый министр культуры Беларуси Юрий Бондарь заявил журналистам о намерении приложить максимальные усилия для популяризации историко-культурных традиций страны.

«В должности министра культуры я должен приложить максимальные усилия для популяризации наших историко-культурных традиций, обрядов, ремесел и народного творчества, развития объектов историко-культурного наследия и их приведения в надлежащий порядок, привлечения молодежи в творческую жизнь страны. Нам нужны новые таланты, новые звезды. С этим мы будем работать очень плотно», — сказал Юрий Бондарь.

По словам министра, интерес к национальной культуре в Беларуси всегда был достаточно высок. «Определенный его рост я с радостью наблюдаю и сейчас. Но задача Министерства культуры как отраслевого органа управления — всячески повышать этот интерес, в том числе с помощью современных информационных ресурсов», — отметил он.

Юрий Бондарь констатировал, что сегодня не все учреждения культуры активно используют эти возможности. «Мы должны продвигать наши национальные культурные тренды, создавать новые и развивать современное белорусское искусство, — убежден он. — Недостаточно сегодня создавать культурный продукт и при этом никак его не продвигать. Нужна популяризация творческих работ, ведь белорусской культуре есть чем гордиться».

Министр также обратил внимание на необходимость создать равные и понятные правила игры для всех творческих работников и повысить качество культурного продукта. «Мы должны повысить авторитет театра, национального кинематографа, библиотек, клубных учреждений, потому что культура — это основа нашей духовной жизни. Достижения традиционной культуры и современного искусства Беларуси — предмет гордости белорусского народа», — подчеркнул Юрий Бондарь.

Напомним, сегодня, 28 сентября Юрий Бондарь был назначен новым министром культуры.