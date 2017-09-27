Житель Толочинского района не устоял перед возможностью поживиться за чужой счет



Толочинским районным отделом Следственного комитета завершено расследование преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Хищение путем использования компьютерной техники»).

В ходе расследования было установлено, что в период с 21 по 23 августа 2017 года житель деревни Воронцевичи, пользуясь банковской пластиковой карточкой жителя деревни Клебань, снял с его счета денежные средства и оплатил безналичным способом покупки в различных торговых точках, похитив таким образом у потерпевшего в общей сумме 145 рублей 35 копеек. Данные противоправные деяния злоумышленник совершил, воспользовавшись доверчивостью потерпевшего, который вверил ему банковскую карточку для совершения разовой покупки.

К слову, злоумышленник ранее неоднократно судим — за воровство, за уклонение от отбывания наказания в виде исправительных работ и за уклонение от уплаты по судебному постановлению средств на содержание детей. За данные деяния приговаривался к исправительным работам, ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, к общественным работам. Однако, как видно, должных выводов не сделал и на путь исправления не встал.

Санкциями статьи, по которой в отношении его велось дело на этот раз, предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ, ареста, ограничения или лишения свободы.

Николай РАКОВ,

следователь Толочинского РОСК.

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